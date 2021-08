UFL, un nouveau jeu vidéo de football face à FIFA et eFootball

Un nouveau jeu vidéo de football, UFL, a été annoncé. De premières images de ce concurrent de FIFA et eFootball (ex-PES) ont été révélées. Mais pour le reste, peu d'informations ont filtré.

S'agira-t-il d'un concurrent crédible à FIFA, le leader du marché? Un nouveau jeu vidéo de football été annoncé mercredi soir: UFL. Ce nouveau venu s'est quelque peu dévoilé lors de la Gamescom, l'un des plus grands événements du monde du jeu vidéo. Aucune date de sortie n'a été communiquée. Mais le titre sera disponible sur "les plateformes majeures".

Peu d'informations ont été données sur ce projet, développé depuis 2016 par le studio inconnu Strikerz. En ce qui concerne le contenu et la jouabilité, l'accent est mis sur l'aspect multijoueur: UFL permettra aux joueurs de "créer leur propre club avec plus de 5.000 footballeurs sous licence et affronter d'autres joueurs du monde entier". Il sera donc sans doute possible de contrôler des stars telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, grâce à un accord conclu avec le syndicat mondial des joueurs professionnels (FIFPRO).

"Une expérience révolutionnaire"

"Nous voulons réinventer le football dans les jeux vidéo (...) en offrant aux joueurs du monde entier une expérience révolutionnaire, excitante et juste. Nous avons hâte de vous en montrer plus à propos du jeu", promet aussi le studio Strikerz. Mais pour l'instant, très peu d'images circulent.

Il a cependant été précisé que le jeu serait gratuit: "Nous ajouterons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour, sans paiement obligatoire ou annuel". Ce qui n'exclut pas la possibilité que des éléments cosmétiques, par exemple, soient disponibles avec des microtransactions.

En attendant des nouvelles d'UFL, les amateurs de football attendent des images de FIFA 22 (EA Sports), mais aussi beaucoup plus d'éléments concrets pour eFootball (Konami), qui prend le relais de la franchise japonaise bien connue Pro Evolution Soccer.