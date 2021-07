Jeux vidéo: PES c’est terminé, Konami lance eFootball

Ce mercredi, Konami a dévoilé les contours de sa nouvelle simulation de jeu de football. Des annonces qui ont surpris les amateurs de la saga puisque le jeu devient gratuit et s’appelle eFootball.

Chaque été, les amateurs de jeux vidéo attendent avec impatience les annoncent des simulations de football d’autant plus avec la sortie des consoles nouvelles générations. Konami a surpris tout le monde en renommant son jeu de foot. La dénomination PES c’est terminé, maintenant place à eFootball.

Ce jeu, qui sera disponible à l’automne prochain, sera en partie gratuit. Dans cette version, il sera possible de jouer avec seulement neufs équipes. Pour les autres équipes présentes dans le jeu et les différents modes de jeu, il faudra payer.

Le jeu passe donc en format free to play. Il sera également possible de jouer via son mobile contre un joueur sur console et d’affronter un joueur qui possède une autre console que la sienne.

La fin d’une ère

Avec le choix de Konami, la célèbre 'guerre' entre FIFA et PES n’aura peut-être plus lieu. Par ailleurs, EA Sport a dévoilé mardi la manière dont le nouvel opus de FIFA a été conçu avec l’apparition d’une nouvelle technologie Hyper Motion exclusivement pour le jeu sur les consoles nouvelles générations. Les comportements défensifs et des gardiens ont été repensés afin de paraître plus réel.

Les stars du Paris Saint-Germain sont également à l’honneur. Champion du monde en 2018, Kylian Mbappé sera sur la jaquette de FIFA 22 pour la seconde année consécutive tandis que Neymar devient le nouvel ambassadeur de Konami. Le Brésilien était déjà sur la jaquette du jeu PES 2016 avec le maillot du Brésil.