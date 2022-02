Une légende de l’équitation impliquée dans un nouveau scandale de maltraitance animale

Légende mondiale de l’équitation et double champion olympique, le Néo-Zélandais Mark Todd se retrouve au cœur d’une polémique mondiale. Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre l’ancien cavalier en train de frapper un cheval avec un bout de bois.

Des images scandaleuses agitent le monde de l’équitation depuis quelques jours. Des images tout droit sorties d’une autre époque, un autre temps, que les mœurs actuelles ne cautionnent plus. Le Néo-Zélandais Mark Todd fait l’objet de nombreuses critiques après la diffusion d’une vidéo dans laquelle l’ex-cavalier vedette est filmé en train de battre un cheval avec une branche en bois.

En 2022, alors que la cause animale dispose de nombreux soutiens, un tel comportement vaut logiquement une tempête médiatique à cette véritable légende de l’équitation même si la vidéo daterait déjà de deux ans selon les révélations du tabloïd The Sun.

Quelques jours après la publication de la séquence sur les réseaux sociaux et dans les presse, la Fédération britannique d’équitation (BHA) a annoncé ce mercredi la suspension provisoire de la licence de Mark Todd via un communiqué. Aussi bien sur les compétitions domestiques que sur les épreuves internationales, le cavalier britannique ne pourra plus concourir le temps de la procédure et de l’enquête menées contre lui.

La triste image d’une icône de l’équitation

Après les tristes images de l'Allemande Annika Schleu en train de frapper son cheval lors du pentathlon aux JO de Tokyo en 2021, voilà à nouveau le monde de l’équitation dans la tourmente avec cette affaire Mark Todd.

Double champion olympique à Los Angeles et Séoul (1984 et 1984), quintuple médaillé lors des sept Jeux qu’il a disputés entre 1984 et 2016, le Néo-Zélandais de 65 ans est tout simplement considéré comme l’un meilleurs compétiteurs de l’histoire.

L’ancien athlète kiwi a notamment a été anobli par la Reine Elisabeth II dès 1985 et a été fait commandeur de l’Ordre de l'Empire britannique en 1995. Sir Mark Todd a même été élu meilleur cavalier du XXe siècle par le Fédération international d’équitation (FEI).

Désormais reconverti comme propriétaire et entraîneur de chevaux en vue de concours, Mark Todd a rapidement présenté ses excuses suite au comportement mis en lumière dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

"L’entraîneur a admis qu’il était l’individu impliqué dans la vidéo, a confirmé la BHA dans sa prise de parole sur cet incident. Mark Todd s’est excusé pour ses actions et a accepté l’imposition d’une suspension provisoire."