Escrime: l'Ukraine boycottera les compétitions si Russes et Bélarusses y participent

Après l'annonce du 10 mars de la réintégration par la Fédération internationale d'escrime des Russes et Bélarusses, la Fédération ukrainienne a levé la voix après une réunion d'urgence.

Le conflit russo-ukrainien continue de prendre de l’ampleur dans le milieu sportif. La Fédération ukrainienne d'escrime a annoncé lundi qu'elle allait boycotter toute compétition dans laquelle des sportifs russes et bélarusses seront engagés, en raison de l'invasion du pays par les troupes de Moscou.

"Il a été décidé non seulement de ne participer à aucun duel en compétition avec des athlètes russes et bélarusses, mais aussi, pour nos athlètes, entraîneurs et arbitres, de ne participer à aucune compétition à laquelle participeront des athlètes russes ou bélarusses", a indiqué dans un communiqué la Fédération.

Le CIO a encore la main sur le dossier

Cette décision intervient après une "réunion d’urgence" après consultation "des athlètes, des entraîneurs, du Comité national olympique et du ministère des Sports" ukrainiens.

La réintégration des athlètes russes et bélarusses a été actée le 10 mars dernier par la Fédération internationale d’escrime. Cette décision de la FIE, jugée indigne par les Ukrainiens, laisse tout de même la main au CIO puisqu'elle sera effective "sous réserve d'éventuelles recommandations/décisions futures du CIO".

Les Russes parmi les meilleures nations mondiales

Les escrimeurs et escrimeuses, absents des compétitions internationales depuis le 24 février 2022 et l’invasion de l’Ukraine, pourraient reprendre le circuit de qualification olympique qui débute le 3 avril prochain. En revanche, la décision de l’Ukraine grandement réduire les chances de participation de ses athlètes aux Jeux de Paris.

L’escrime est la première discipline olympique à réinviter les Russes et Bélarusses sous bannière neutre, dans une discipline où la Russie est l’une des meilleures nations. Aux Jeux de Tokyo 2021, le "ROC", comité olympique russe sous bannière neutre, avait terminé en tête du classement des médailles en escrime devant la France, avec 8 médailles dont 3 en or.