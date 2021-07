JO 2021 (escrime): les Bleues en argent en sabre, la Russie garde son titre olympique

Les Françaises ont décroché la médaille d’argent dans l’épreuve de sabre par équipe ce samedi aux Jeux olympiques de Tokyo. Elles ont été dominées en finale par la Russie (45-41), n°1 mondiale. Elles apportent néanmoins la 19e médaille à la France, la 4e à l’escrime.

Le rêve de médaille d’or olympique s’est envolé ce samedi pour les sabreuses tricolores. L’équipe de France devra se contenter de l’argent dans l’épreuve du sabre par équipe aux Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleues ont été battues en finale par la Russie, 45-41.

Après avoir écarté l’Italie dans la douleur vendredi en demi-finales, Manon Brunet et ses équipières Cecilia Berder, Charlotte Lembach et Sara Balzer ont été dominées par les sabreuses russes, n°1 mondiales et championnes olympiques en titre. Il s’agit de la 4e médaille pour l’escrime français dans ces Jeux, la 2e pour Manon Brunet qui avait déjà conquis le bronze en individuel dans l’épreuve du sabre. Et la 2e par équipe après les filles au fleuret, médaillées d'argent.

Un relais raté pour les Bleues

Pour cette première finale olympique pour les n°3 mondiales en sabre, les Bleues ont mal entamé la partie. Manon Brunet est battue d’entrée par Olga Nikitina (5-3). Mais Cecilia Berder remet les sabreuses tricolores sur de bons rails avant que Charlotte Lembach ne leur donne l’avantage au tableau d’affichage (15-12). Mais si Manon Brunet réalise un 2e relais de meilleure facture, les Russes restent au contact, laissant planer la menace d’un possible retour.

Et ce retour se produit après un relais catastrophique de Charlotte Lembach face à Olga Nikitina (11-3). Le tournant de cette finale. Lembach paye d’ailleurs cher son échec, remplacée par la remplaçante Sara Balzer. Malgré ce coup de poker, l’équipe de France ne parviendra jamais à revenir sur les Russes. Si la déception est évidente à chaud, elles devraient néanmoins très vite savourer leur statut de vice-championnes olympiques.