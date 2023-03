Escrime: une étape française de la Coupe du monde annulée après la réintégration des Russes

Opposée au retour des athlètes russes et biélorusses acté par la Fédération internationale d'escrime, la Fédération française a annulé l'étape de Coupe du monde programmée à Saint-Maur-des-Fossés du 19 au 21 mai.

La Fédération française d'escrime a décidé vendredi de renoncer à l'organisation de l'étape de la Coupe du monde d'épée qui était prévue à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) du 19 au 21 mai, comptant pour la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024, après la réintégration des tireurs russes et biélorusses. La Fédération internationale d'escrime a décidé le 10 mars de les réintégrer sous réserve d'une décision du Comité international olympique (CIO), qui a recommandé mardi d'autoriser à nouveau sous conditions la participation des sportifs russes et biélorusses aux compétitions internationales.



"N'étant pas en capacité d'honorer les demandes de la Fédération internationale d'escrime (FIE) relatives à l'accueil des sportifs russes et biélorusses à l'occasion de la Coupe du monde d'épée hommes prévue les 19, 20 et 21 mai à Saint-Maur-des-Fossés (94), la Fédération française d'escrime a le regret d'annoncer l'annulation de l'édition 2023 du Challenge Monal", a expliqué la FF Escrime dans un communiqué. "Les institutions sportives et gouvernementales comme la municipalité de Saint-Maur-des-Fossés sont informées de cette décision", a précisé la Fédération française.

La Pologne après l'Allemagne et la France ?

Alors que la période de sélection pour Paris 2024 débute en avril et doit durer un an, il s'agit de la deuxième annulation d'une épreuve de Coupe du monde qualificative pour les Jeux olympiques à la suite de la décision de la FIE. L'Allemagne a lancé le mouvement en renonçant à organiser l'étape de fleuret femmes qui était prévue du 5 au 7 mai à Tauberbischofsheim. La Fédération danoise a annulé pour sa part un tournoi satellite (niveau inférieur à la Coupe du monde), également susceptible d'apporter quelques points dans la course à la qualification pour les Jeux.

Les regards sont désormais tournés vers la Fédération polonaise, qui doit organiser à Poznan la toute première épreuve qualificative pour les prochains Jeux olympiques, en fleuret chez les femmes dans trois semaines, du 21 au 24 avril. Les Championnats d'Europe d'escrime, également qualificatifs pour les Jeux, auront lieu aussi sur le sol polonais, à Cracovie, dans le cadre des Jeux européens du 24 au 30 juin.