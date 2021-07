34 matchs sans défaite: le record absolu d’invincibilité à la portée de l’Italie

Insubmersible depuis près de trois ans, l’Italie n’a perdu aucun des 34 derniers matchs qu’elle a disputés. La sélection tout juste championne d’Europe pourrait rapidement égaler puis dépasser le record ultime de matchs d’affilée sans revers, co-détenu par l’Espagne et le Brésil.

Déjà sur le toit de l’Europe, bientôt sur celui du monde? Tout fraîchement sacrée championne d’Europe, l’Italie est, depuis qu’elle évolue sous les ordres de Roberto Mancini, devenue une machine impossible à stopper. Invaincue lors de l’Euro (5 victoires et 2 nuls convertis en succès aux tirs au but en demie puis en finale), la Nazionale l’est aussi depuis un bon bout de temps.

Depuis septembre 2018, pour être plus précis, et un revers lors de la phase de groupes de la Ligue des Nations contre le Portugal (1-0). Depuis, les Azzurri ont enchaîné 27 victoires et 7 nuls jusqu’à la finale de Wembley, devenant une insubmersible sélection même face à des adversaires redoutables comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, la Pologne ou l’Angleterre.

La Bulgarie pour égaliser, la Suisse pour être seule au monde

Invincible depuis 34 rencontres toutes compétitions confondues, la Squadra Azzurra a enlevé au passage un record en Italie: Mancini a dépassé les 30 rencontres sans défaite entre 1935 et 1939 de Vittorio Pozzo, sélectionneur champion du monde en 1934 et 1938. Elle est tout proche d’en dépasser un nouveau, encore plus saisissant: les Italiens ne sont plus qu’à une rencontre d’égaler le record ultime co-détenu par le Brésil (1993-96) et l’Espagne (2007-09), coincés à 35 rencontres sans perdre.

Emmenée par les inoxydables Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, l’Italie pourrait donc égaler ce record insensé face à la Bulgarie, le 2 septembre prochain en qualifications au Mondial 2022. Puis le dépasser et trôner seule sur le toit du monde contre la Suisse, trois jours plus tard.