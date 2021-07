Euro 2021: Donnarumma, Pedri, Chiesa, Kane... Notre équipe type de la compétition

L'Euro 2021 s'est achevé dimanche soir avec la défaite de l'Angleterre et le sacre de l'Italie. L'heure est donc venue d'établir l'équipe type de la compétition. Avec, évidemment, pas mal de représentants de la Nazionale et des Three Lions.

Gianluigi Donnarumma (gardien, Italie, 22 ans)

Des parades décisives face à des équipes solides, notamment la Belgique et l'Espagne, trois tirs au but arrêtés lors de la finale face à l'Angleterre (1-1, 3-2 tab), et un trophée de meilleur joueur de l'Euro. Impossible de ne pas mettre le jeune gardien italien - futur joueur du PSG - dans cette sélection.

Kyle Walker (latéral droit, Angleterre, 31 ans)

Avec l'éclosion de Trent Alexander-Arnold ces dernières saisons, le futur de Kyle Walker en équipe nationale anglaise s'annonçait incertain. Mais en l'absence du joueur de Liverpool, l'expérimenté défenseur de Manchester City a tenu la baraque. A l'exception du deuxième match de poule contre l'Ecosse, il a même joué l'intégralité des matchs des Three Lions. Il profite aussi de la faible concurrence à ce poste de latéral droit. Le Néerlandais Denzel Dumfries a été intéressant, mais il a pris la porte en 8e de finale.

Simon Kjaer (défenseur central, Danemark, 32 ans)

D'un point de vue purement footballistique, Simon Kjaer n'a peut-être pas réalisé un Euro 2021 du niveau de celui d'Harry Maguire (Angleterre), par exemple, et certains retiendront son malheureux but contre son camp en demi-finale. Mais le capitaine du Danemark est l'emblème d'une équipe bouleversée en tout début d'Euro par l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen, qui a ensuite su relever la tête pour sortir de sa poule, et élever son niveau de jeu pour se hisser dans le dernier carré. Chapeau.

Giorgio Chiellini (défenseur central, Italie, 36 ans)

Un sens du placement remarquable, une condition physique plus qu'honorable pour son âge, des interventions précieuses, et, quand il était dépassé, des fautes en vieux briscard - Bukayo Saka peut en témoigner. Finaliste malheureux en 2012, le capitaine de la Nazionale a enfin soulevé un trophée pour sa 112e sélection. Et il n'y est pas pour rien.

Luke Shaw (latéral gauche, Angleterre, 26 ans)

Régulièrement pointé du doigt à Manchester United pour ses performances irrégulières, sa condition physique fluctuante, et massacré par son ex-entraîneur José Mourinho à chaque conférence de presse il y a encore quelques années, le latéral gauche a pris une belle revanche cet été en élevant son niveau de jeu et en réalisant un Euro plein, avec trois passes décisives, et un but en finale - qui aurait pu être celui de la victoire. On soulignera aussi les belles performances à ce poste du Danois Joakim Maehle et de l'Italien Leonardo Spinazzola, malheureusement victime d'une rupture d'un tendon d'Achille en quart de finale.

Jorginho (milieu, Italie, 29 ans)

Entre Manuel Locatelli, Nicolo Barella, Marco Verratti et Jorginho, le milieu de l'Italie a été resplendissant durant l'Euro. Pourquoi choisir le dernier et pas les autres, notamment Verratti? Parce que Jorginho a disputé tous les matchs, déjà, parce qu'il a été le métronome de la Nazionale, parce qu'il a été le joueur italien à avoir le plus couru de la compétition, et parce que de temps en temps, les travailleurs de l'ombre méritent un peu de lumière.

Pedri (milieu, Espagne, 18 ans)

Dix-huit ans, à peine quarante matchs de Liga dans les jambes, mais déjà une classe incroyable, avec ou sans ballon. Très séduisant avec le Barça cette saison, Pedri a encore semblé franchir un cap durant l'Euro, et a très logiquement reçu le trophée individuel de meilleur jeune du tournoi. Si vous souhaitez encore le voir à l'oeuvre, sachez que le garçon doit normalement disputer les Jeux olympiques à partir de la semaine prochaine...

Federico Chiesa (ailier, Italie, 23 ans)

Remplaçant en début d'Euro, le fils d'Enrico Chiesa a terminé la compétition dans la peau d'un titulaire en puissance, grâce à des prestations de haute volée, et quelques buts précieux: celui contre l'Autriche en huitième, et celui contre l'Espagne en demie. Malgré la fatigue, il a fait énormément de différences au fil des matchs.

Raheem Sterling (ailier, Angleterre, 26 ans)

Pas forcément épanoui sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City cette saison, l'ailier anglais a retrouvé de bonnes sensations durant l'Euro, et a été à l'origine de beaucoup d'actions chaudes pour les Three Lions. Positionné sur le côté gauche, il s'est basé sur ses deux qualités de base, sa vitesse et sa capacité d'élimination, pour briller. Il termine le tournoi avec trois buts, une passe décisive, et une confiance retrouvée, malgré la défaite en finale.

Patrik Schick (attaquant, Rép. tchèque, 25 ans)

Brillant lors de sa première saison en Italie en 2016-2017, acheté pour une petite fortune par l'AS Rome à l'été 2018 (42 millions d'euros), pour finalement être bradé au Bayer Leverkusen deux ans plus tard, Patrik Schick avait un peu l'étiquette du bon joueur, un temps prometteur, mais incapable de briser le plafond de verre du très, très haut niveau. Le Tchèque a montré cet été qu'on l'avait peut-être enterré un peu trop vite, en terminant co-meilleur buteur de l'Euro avec cinq réalisations, dont un sublime but du milieu de terrain face à l'Ecosse.

Harry Kane (attaquant, Angleterre, 27 ans)

Pour passer des tours durant une compétition internationale, il faut des joueurs capables d'être décisifs dans les matchs qui comptent. Harry Kane en est un. Muet durant la phase de poules, l'avant-centre des Three Lions a marqué contre l'Allemagne en huitième, contre l'Ukraine (deux fois) en quart, et contre le Danemark en demie, permettant ainsi à l'Angleterre de disputer une finale chez elle, à Wembley. Comme Sterling, il n'a toutefois pas réussi à faire trembler les filets contre l'Italie.

L'équipe type RMC Sport de l'Euro 2021 © RMC Sport

Les remplaçants: Pickford (ANG) - Dumfries (PB), Maguire (ANG), Bonucci (ITA), Spinazzola (ITA) - Barella (ITA), Verratti (ITA), Pogba (FRA) - Damsgaard (DAN) - Ronaldo (POR), Benzema (FRA).