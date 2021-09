48 matchs de suspension: la sanction complètement folle d'un joueur en Autriche

En 9e division autrichienne, le joueur russe Raschid Arsanukaev a écopé d’une sanction record: 48 matchs de suspension, après un coup de tête particulièrement violent à un adversaire.

Il ne devrait pas revoir un terrain de football avant l’automne 2023. Le footballeur russe Raschid Arsanukaev, qui évolue au FC Viktoria 62 Bregenz, en 9e division autrichienne, a écopé d’une sanction exemplaire cette semaine, après un coup de tête asséné à un adversaire: 48 matchs de suspension.

Selon le média autrichien Kronen Zeitung, qui a dévoilé l’affaire, l’attaquant a complètement perdu son sang-froid lors d’un match opposant son équipe au SPG Göfis/Satteins, le 11 septembre. À quelques minutes de la fin de la rencontre, il a reçu un second carton jaune, synonyme d’expulsion, après un premier coup de tête. Furieux contre la décision arbitrale, il lui a alors rétorqué: "Je vais vous monter ce qui est punissable". Il a ensuite donné un second coup de tête à son adversaire.

Une intervention chirurgicale pour nez cassé

Sa victime s’en est sortie avec un nez cassé et une intervention chirurgicale, qui lui ont valu plusieurs semaines de repos. La gravité des conséquences a impacté l’ampleur de la sanction, exemplaire. Pour Arsanukaev, c’est même une double peine, puisque son club s’est séparé de lui dans la foulée du match. "Viktoria défend l’intégration, mais, bien sûr, nous ne pouvons pas tolérer de tels incidents, a annoncé le président. Nous avons exclu Arsanukaev de notre club."

De son côté, la fédération locale a aussi pris une position ferme. "Nous avons informé les associations environnantes de la suspension d'Arkanusaev et voulons empêcher qu'en tant que joueur nouvellement enregistré, il puisse contourner la suspension et rejouer", a déclaré le directeur général Horst Elsner. Difficile de faire plus pour l’en empêcher, puisque la sanction est la plus haute qu’il soit possible d’infliger en Autriche. Par ailleurs, l’incident a aussi été signalé à la police, qui pourrait le porter devant un tribunal.