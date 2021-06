À 33 ans, Bendtner met officiellement un terme à sa carrière

L'ancien attaquant d'Arsenal et de la Juventus, Nicklas Bendtner, va raccrocher les crampons. Dans le programme télévisé qu'il anime avec sa femme "Bendtner & Philine", l'ancien international danois a annoncé mettre un terme à sa carrière à 33 ans.

Clap de fin pour Nicklas Bendtner, À 33 ans, l'attaquant danois s'apprête à raccrocher les crampons. Dans le programme télévisé "Bendtner & Philine" qu'il co-anime avec sa femme, Philine Roepstorff, l'ancien attaquant des Gunners a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière.

"Cela me manque tous les jours, mais je suis également conscient qu’il y a une date de fin dans ce travail. Je pense que je vais passer beaucoup de temps à comprendre que c’est vraiment fini maintenant. Je vais déssormais trouver autre chose qui me donne ce que le football m’a donné pendant toutes les années."

Arrivé lors de l'été 2004 du côté d'Arsenal, Nicklas Bendtner débarquait à Londres avec le statut d'étoile montante du football danois. D'abord prêté dans l'antichambre du football anglais, à Birmingham City, le puissant avant centre d'1,94m a connu un parcours contrasté par des pépins physiques et un manque de régularité.

En neuf ans passés chez les Gunners, l'attaquant danois a aussi laissé des souvenirs impérissables aux supporters locaux comme son but inscrit en toute fin de rencontre face à Wolverhampton qui permettait à Arsenal de rester dans la course en titre lors de la saison 2009-10. Finalement en vain..

La même année, Nicklas Bendtner avait également inscrit un triplé mémorable face au FC Porto en huitièmes de finale de Ligue des champions, contribuant largement à la qualification des siens au prochain tour.

Une reconversion en tant qu'entraîneur envisagée

Toujours au cours de son programme diffusé sur Discovery+, l'ancien international danois (81 sélections, 30 buts) a également laissé entendre qu'il ne voulait pas tout à fait quitter le monde du football.

Après avoir retrouvé son club formateur de Copenhague en 2019, l'attaquant s'était engagé l'an dernier avec le club amateur du Tarnby FF, repoussant les convoitises de plusieurs clubs asiatiques.

Désormais, Nicklas Bendtner souhaite se concentrer sur son avenir qu'il envisage toujours dans le football, possiblement sur un banc d'entraîneur.

"Le football est une grande partie de ma vie et je ne peux pas le quitter. C’est pourquoi je suis en train de suivre une formation d’entraîneur. J’espère que cela me donnera autant ou peut-être plus qu’en tant que joueur. De cette façon, je ferai toujours partie du football."