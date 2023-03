Accusé de viol, Dani Alves serait “complètement dévasté” après sa séparation avec sa compagne

Accusé de viol et actuellement incarcéré en Espagne depuis le 20 janvier, Dani Alves serait apparu totalement “dévasté” et très “nerveux” depuis que sa compagne Joana Sanz a annoncé leur séparation.

Dani Alves vit très mal sa séparation avec Joana Sanz. Cette dernière, via la photo d’une lettre sur Instagram, a annoncé mercredi qu’elle mettait un terme à sa relation avec l’ancien défenseur, accusé de viol dans une boîte de nuit de Barcelone, le 30 décembre dernier.

"J'ai choisi comme partenaire de vie une personne qui à mes yeux était parfaite. Il a toujours été là quand j'avais le plus besoin de lui, m'a toujours soutenue dans tout, m'a poussée à grandir. Il était aimant et attentionné... C'est tellement difficile pour moi d'accepter que cette personne puisse me briser en mille morceaux", indiquait la mannequin espagnole.

Alves secoué et isolé

Une annonce qui a chamboulé l’ancien joueur du Barça. Selon les informations de l’émission Cuatro al dia, citée par La Cuarta, le Brésilien ne va pas bien du tout. Ce dernier serait “complètement dévasté” et très “nerveux” depuis l’annonce de sa séparation avec Joana Sanz. Il n’a aucun contact avec d’autres personnes en prison et préfère s’isoler dans sa cellule toute la journée.

En prison depuis le 20 janvier dernier, Dani Alves a été maintenu en détention dans le complexe pénitentiaire de Brians, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone, malgré le fait que l’accusation, menée par l’avocat Cristobal Martell, avait fait appel après une première décision de la 15e chambre d'instruction. Mais le tribunal de Barcelone estime qu'il existe des preuves solides contre l'ex Parisien, ainsi qu'un "risque élevé de fuite" vers le Brésil.