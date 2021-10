Affaire de la sextape: Djibril Cissé va porter plainte contre Zouaoui après ses propos sur ses mœurs

Incriminé par Mustapha Zouaoui lors du procès de l’affaire de la sextape, Djibril Cissé a annoncé ce jeudi, sur le plateau de la chaîne L’Equipe, son intention de porter plainte à son encontre.

Début 2021, un soulagement avait animé Djibril Cissé. L’ancien attaquant international venait d’être écarté de toute poursuite dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, conformément aux réquisitions du parquet de Versailles. La fin du feuilleton judiciaire pour lui. "Cette histoire est enfin derrière moi", avait-il twitté.

Son nom est toutefois apparu dans le procès de l’affaire de la sextape, qui s’est ouvert mercredi. Par le biais de l’un des accusés, Mustapha Zouaoui. Poursuivi pour tentative de chantage, celui qui est parfois surnommé ‘Sata’ a d’abord reconnu avoir menti dans des précédentes déclarations à la justice où il accusait Djibril Cissé de lui avoir demandé de frapper son ex-femme.

"Lorsque vous maintenez avoir été sollicité pour rudoyer la femme de Monsieur Cissé, plusieurs semaines après votre mise en examen, est-ce toujours sous le coup de la colère ?", lui a demandé le juge. "Monsieur, j’étais en prison, j’avais la rage. Je me suis dit que c’est Djibril qui m’a envoyé en prison. Je me disais comment il a pu me faire ça. Je me disais que moi j’étais en prison et qui lui était dehors avec sa femme et ses enfants alors que je voulais qu’il y aille aussi. Mais j’avais la rage. J’ai tout inventé. Jamais Djibril ne m’aurait appelé pour faire un truc comme ça", a alors reconnu Zouaoui à la barre.

"Zouaoui a un problème"

Avant de proférer de nouvelles accusations sur les mœurs de l’ancien Auxerrois. La réponse de Djibril Cissé n’a pas tardé, lui qui a indiqué ce jeudi, sur le plateau de la chaîne L’Equipe, qu’il allait porter plainte contre Zouaoui.

"Je vous l’annonce, il va prendre une plainte, a déclaré Cissé. Il a dit aujourd’hui que je fréquentais des filles de 15 ans, que je faisais venir des filles de 15 ans chez moi. Il insinue quoi ? Que je suis un pédophile, alors, c’est ça ? Donc là, il (la plainte) va se la prendre dans la tête. Mais quand je vous dis qu’il a un problème, c’est qu’il a un problème. C’est grave ce qu’il fait, c’est extra grave. Donc moi, je vais dire ‘monte-moi une équipe pour aller faire du mal à la mère de mes enfants ?’. On est dans quelle planète ?"

Cissé en veut (un peu) à Valbuena

Interrogé par ailleurs sur le fait d’avoir des griefs à l’encontre de Mathieu Valbuena, Djibril Cissé s’est montré sincère : "Sur quelques points, oui. Moi, on m’appelle. Je prends le temps de le prévenir, de lui dire 'fais attention'. J’attendais la même chose de lui. Qu’il me dise ‘Djibril, j’ai porté plainte’. Ça (porter plainte), ce n’est pas un problème. Par contre, que l’on vienne me chercher à 5h40 du matin chez moi comme si j’étais le plus grand bandit ça, ça me dérange. Il aurait pu me prévenir : ‘avec mon avocat on a porté plainte, on met les deux avocats en relation, on appelle la police’. Il ne m’a pas prévenu qu’il avait porté plainte." L’affaire de la sextape, pour laquelle 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende ont été requis contre Karim Benzema, pourrait connaître son jugement dès ce vendredi.