Affaire de la sextape: Valbuena est "soulagé" par le jugement selon son avocat

Me Didier Domat, avocat de Mathieu Valbuena, a indiqué ce mercredi que son client est "soulage" après la condamnation des cinq prévenus, dont Karim Benzema, dans l'affaire de la sextape. Le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 75.000 d'amende pour le joueur du Real Madrid, tout en reconnaissant le statut de victime de Valbuena.

Le tribunal correctionnel de Versailles a rendu ce mercredi son jugement dans l'affaire du chantage à la sextape, opposant cinq prévenus, dont Karim Benzema, à Mathieu Valbuena. Absent des débats, l'attaquant du Real Madrid a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 75.000 euros d'amende, reconnu coupable de complicité de tentative de chantage.

"Nous le jugeons cohérent", a commenté Me.Didier Domat, avocat de Mathieu Valbuena, à propos du jugement prononcé à l'encontre des différents prévenus, dont Karim Benzema. "Mathieu Valbuena est soulagé du terme de cette procédure car ces dernières années ont été assez éprouvantes, a-t-il ajouté. Il a subi des préjudices sportifs difficilement réparables. Il a affronté cette épreuve toujours avec courage, discrétion mais honnêteté. Nous sommes satisfaits aujourd'hui que sa qualité de victime puisse être reconnue, tant lors de l'audience que dans les débats de celle-ci et la décision du tribunal."

De leur côté, les avocats de Karim Benzema ont indiqué que leur client allait faire appel, assurant qu'il sera innocenté et que la peine est "très sévère, injuste et sans preuve". "C'est leur droit et je respecte cette décision. Il n'en demeure pas moins aujourd'hui que nous avons une décision du Tribunal qui déclare coupable les prévenus, a poursuivi Me Didier Domat . Bien évidemment, Mathieu Valbuena a regretté l'absence de Karim Benzema lors du procès en première instance. Il n'y a pas eu de confrontation lors de l'instruction. Valbuena a fait l'effort d'être présent alors qu'il avait un match de Ligue Europa le soir-même. Nous nous attendions à ce que Karim Benzema soit également présent même si c'est son droit de ne pas être présent."

"Cela ne pourra pas effacer le préjudice qui découle de sa non-sélection en équipe de France"

Le tribunal a jugé que Karim Benzema ne s'était pas rendu compte du caractère délictueux de ses actes et estime qu'il avait été poussé par son amitié forte avec Karim Zenati, autre prévenu, condamné lui à 15 mois de prison ferme dans cette affaire dont les faits remontent à 2015. Aucun des accusés ne s'est présenté ce mercredi à la lecture du délibéré, ni Mathieu Valbuena, qui s'était rendu lui au procès.

Si Mathieu Valbuena a continué sa carrière sportive en parallèle de cette affaire, il n'a plus porté le maillot de l'équipe de France. Sa dernière sélection remonte au 11 octobre 2015, alors que Karim Benzema a retrouvé les Bleus l'été dernier, après plus de cinq ans d'absence, à l'occasion de l'Euro 2021.

"Le préjudice sportif n'est pas démontré. Le fait qu'il ne soit plus en équipe de France alors qu'il était toujours présent, est une conséquence directe quoiqu'en dise Didier Deschamps. et la FFF. Il n'y a aucune ambiguïté pour nous sur ce point-là, a assuré l'avocat de Mathieu Valbuena. Effectivement, nous avons des intérêts civils importants et non-négligeables mais encore une fois, ça ne pourra pas effacer le préjudice qui découle de sa non-sélection en équipe de France. Pour un sportif, c'est forcément très important."

Pour autant, Me.Didier Domat et son client "laissent la Fédération française de football prendre ses responsabilités" après cette condamnation à l'encontre de Karim Benzema, même si Mathieu Valbuena "n'a jamais contesté la qualité sportive de Karim Benzema ni commenté sa place ou non en équipe de France." Au titre des frais de procédure, Karim Benzema devra verser 80.000 euros à Mathieu Valbuena, une somme jugée "adéquate" pour l'actuel joueur de l'Olympiacos.