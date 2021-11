Equipe de France: Pour Benzema, un ciel Bleu malgré la condamnation

Karim Benzema a été condamné a un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende dans l'affaire de la sextape. Mais son avenir en sélection qu'il vient de retrouver n'est pas menacé.

Noël Le Graët avait prévenu bien avant que le tribunal correctionnel de Versailles ne rende son jugement, une condamnation ne signifierait pas la fin de l'aventure en bleu de Karim Benzema.

La condamnation de l'avant-centre de l'équipe de France et du Real Madrid ce mercredi dans "l'affaire de la sextape" ne devrait pas compromettre l'avenir international du buteur français, pièce-maîtresse des Bleus version 2021 que le sélectionneur Didier Deschamps et la Fédération cajolent à un an de la Coupe du monde.



L'attaquant star du Real Madrid a été reconnu coupable mercredi de complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en sélection Mathieu Valbuena et condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende. Avant même de connaître le jugement, dont ses avocats ont annoncé faire appel, il se savait pourtant à l'abri de toute mise à l'écart sportive.

"Sa convocation, ou pas, dans les mois prochains ne sera pas liée à ce jugement"

Quoi qu'il arrive, "Benzema ne sera pas exclu par rapport à une éventuelle sanction judiciaire", avait prévenu le président de la Fédération française de football Noël Le Graët le 10 novembre dans le quotidien Le Parisien. "Même s'il écope d'une peine de prison avec sursis, il lui reste la possibilité de faire appel d'une condamnation. Donc sa convocation, ou pas, dans les mois prochains ne sera pas liée à ce jugement".

En renvoyant la balle à Didier Deschamps, seul à même de "considérer si, sportivement, il est apte à jouer avec les Bleus", Noël Le Graët a usé d'une formule diplomatique pour laisser la main au sélectionneur de l'équipe de France, dont il connaît la position.

Soucieux de ne "pas anticiper la décision" du tribunal, le patron des champions du monde français avait toutefois indiqué début octobre que seuls les "choix sportifs" lui servaient de boussole. Difficile dès lors de l'imaginer se priver du buteur prolifique, en lice pour le prestigieux Ballon d'Or remis lundi prochain.