Le syndicat mondial des joueurs et la Fifa tentent de faire évacuer des footballeurs d'Afghanistan

Avec le retour au pouvoir des talibans, les footballeurs et footballeuses redoutent de perdre leur liberté en Afghanistan et craignent même pour leur vie. Face à cette situation, le syndicat mondial des joueurs et la Fifa tentent de les aider à quitter le pays.

L’annonce de la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan constitue une menace pour la démocratie et les libertés dans le pays d’Asie. En marge de l’évacuation des occidentaux présents sur place, de nombreux Afghans se portent candidats à l’exil. Une situation difficile à gérer et qui a déjà entraîné des mouvements de foule et des scènes terribles à l’aéroport de Kaboul. Ce vendredi, la FIFPRO (le syndicat mondial des joueurs) a confirmé action afin d’aider les joueurs et joueuses de football à quitter leur pays le plus rapidement possible.

Selon l'agence de presse AP (Associated Press), la Fifa œuvre également en ce sens. Ces instances sont en contact avec des gouvernements.

"En tant que défenseur des activistes, nous sommes très préoccupés par les athlètes qui, depuis de nombreuses années, militent ouvertement en faveur de l’amélioration des droits de la personne dans le pays, a ainsi écrit le syndicat des joueurs de football dans un message sur les réseaux sociaux. Au cours des derniers jours, la FIFPRO a établi des liens avec les gouvernements afin d’établir un plan d’évacuation pour les athlètes à risque. Au cœur de cet effort de sauvetage se trouve l’ambition de mettre autant de personnes en sécurité que possible."

La FIFA en contact avec la Fédé afghane

En marge du retrait des forces américaines d’Afghanistan, les troupes des talibans ont marché sur Kaboul pour reconquérir le pouvoir. Conséquence directe, les droits des sportifs et notamment des femmes risquent d’être à nouveau réduits.

Par ailleurs, lors de l’évacuation mouvementée à l’aéroport de Kaboul, un footballeur de 19 ans est mort. Zaki Anwari, international afghan des moins de 20 ans, est décédé lundi en chutant d'un avion militaire américain en tentant de quitter son pays.

Qualifiant la situation "d'instable et très inquiétante", comme le rapporte le site d’Associated Press, la FIFA a déclaré qu’elle restait en contact avec la Fédération afghane de football et recevait des mises à jour de la part des joueurs.

"Nous les soutenons dans cette période difficile", a ainsi déclaré l’instance directrice du football mondial. L’évacuation des internationaux afghans et notamment des équipes féminines pourrait rapidement devenir un enjeu pour la FIFPRO et la FIFA. Symboles de liberté dans le pays, ils pourraient être l’un des cibles visées par les talibans après leur prise du pouvoir.