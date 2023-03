Agüero rassure après son alerte cardiaque en plein live Twitch

Sergio Agüero (34 ans), ancien attaquant de Manchester City, qui a dû mettre un terme à sa carrière en décembre 2021, a donné des nouvelles rassurantes après son alerte cardiaque en plein live Twitch, jeudi soir.

Sergio Agüero (34 ans) s’est fait une belle frayeur en plein direct jeudi soir. L’ancien attaquant argentin, qui a mis un terme à sa carrière en 2021 pour un problème cardiaque, s’est figé pendant de longues secondes alors qu’il était en direct sur la chaîne Twitch du célèbre streamer espagnol Ibai Llanos. L’ancien joueur de Manchester a posé la main sur cœur, a repris ses esprits avant de confier: "je crois que j’ai une mini arythmie".

Inquiet, son hôte lui a alors proposé d’appeler un docteur. "Non, non parce que j’ai une puce qui va le détecter, a-t-il calmement expliqué. Il va m’envoyer un signal." Il a alors fait retentir une alarme sur son téléphone pour illustrer le système d’alerte. Quelques heures plus tard, l’ancien international argentin a rassuré ses fans en postant une vidéo sur son compte Instagram.

"C’était une connerie, les médecins m’ont dit que tout va bien"

"Vous êtes nombreux à m’avoir demandé comment j’allais, a-t-il déclaré. Il n’a rien d’inquiétant. C’était une connerie, les médecins m’ont dit que tout va bien et qu’il n’y a aucun problème. Je suis tranquille, je suis toujours là."



Depuis l’arrêt forcé de sa carrière, le "Kun" se montre très actif sur Twitch où il est souvent monté au créneau pour défendre ses anciens partenaires, comme Lionel Messi quand ce dernier était la cible des sifflets du Parc des Princes. En décembre dernier, il a vécu par procuration le titre mondial de ses anciens partenaires en sélection, qu’il a accompagnés dans de nombreuses célébrations.

Agüero avait rejoint le Barça depuis quelques mois quand il a été victime d’un malaise en plein match face à Alavès en octobre 2021. Il s’était touché la cou, la poitrine avant de s’allonger sur le terrain puis de sortir. Les médecins avaient alors diagnostiqué un problème cardiaque incompatible avec la pratique du football de haut-niveau.