Coupe du monde 2022: Aguëro allume Zlatan après ses critiques sur le comportement des Argentins

Très agacé par les récents propos de Zlatan Ibrahimovic, qui n’a pas apprécié les célébrations des joueurs argentins après leur triomphe en Coupe du monde, Sergio Agüero a répondu de manière très cash au buteur de l'AC Milan.

Le vingt-septième homme de Lionel Scaloni au Qatar, c’était lui. Pendant un mois, il s’est démené pour ambiancer, soutenir, booster et même défendre à la moindre critique ses potes de la sélection argentine. Contraint de prendre sa retraite à tout juste 33 ans en décembre 2021, en raison de problèmes cardiaques, Sergio Agüero a vécu à fond la Coupe du monde, en étant omniprésent aux côtés de ses anciens coéquipiers.

C’est lui qui a partagé la chambre de Lionel Messi, lui aussi qui s’est pointé lors de séances d’entraînement pour tenter quelques tirs, et c’est encore lui qui a participé au chambrage visant les Français après la victoire en finale. Un comportement totalement assumé par l’ex-buteur de Manchester City, qui a répondu lors d’un live sur Twitch aux récentes critiques de Zlatan Ibrahimovic.

"Tu as eu de mauvais comportements"

Le Suédois n’a pas du tout apprécié les célébrations des joueurs argentins après leur sacre mondial et l’a fait savoir dans une interview donnée à France Inter mercredi : "Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner. Ce qu’il va se passer, c’est que Mbappé va encore gagner une Coupe du monde. Je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je suis inquiet pour les autres en Argentine parce qu’on se souviendra de Messi mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. Moi qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau, c’est un signe que vous gagnerez une fois mais que vous ne gagnerez plus. On ne gagne pas comme ça." Des propos qui n’ont pas beaucoup plu à Agüero, jamais le dernier lorsqu’il s’agit de défendre l’attitude vulgaire de certains joueurs argentins après leur titre.

"Je pense que tu es le moins bien placé pour parler de mauvais comportement et que c'est très grossier et impoli de dire que nous ne gagnerons plus jamais. Je pense qu'avant de t'inquiéter pour l'Argentine, tu devrais t'inquiéter pour ton pays, pour vos joueurs, qui n'ont même pas participé aux dernières Coupes du monde", a balancé le "Kun". Et d’ajouter dans des propos rapportés par InfoBae : "Nous avons tous les deux joué à un haut niveau. On peut rappeler que tu as eu de mauvais comportements sur le terrain ? Je crois, non ? Je me souviens de quelques claques, quelques coups. Je me souviens d’une gifle avec le Los Angeles Galaxy (2018). Pour toi, c’est bien se comporter ça ? (…) Messi a gagné et peut-être que ça t’ennuie et que ça te fait mal d’admettre que c’est le meilleur joueur au monde. Je pense que pour parler du comportement des Argentins, il faut s’être bien comporté dans sa carrière. Je ne pense pas que ce soit ton cas. Je suis désolé, nous sommes champions du monde. Désolé !"

Rappelons tout de même à Agüero que la Suède était bien absente du dernier Mondial mais qu'elle s'était hissée jusqu'en quarts de finale de l'édition précédente, en Russie en 2018. Sans Zlatan, forfait, elle avait été battue par l'Angleterre, alors que l'Argentine avait pris la porte dès les huitièmes face aux Bleus.