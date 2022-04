Algérie-Cameroun: très critiqué, l’arbitre gambien sort du silence

Au sifflet du barrage pour la Coupe du monde Algérie-Cameroun (1-2, le29 mars), le Gambien Bakary Papa Gassama a pris la parole pour revenir sur les critiques dont il a été la cible après coup.

Bakary Papa Gassama s’était retrouvé dans l'œil du cyclone à Blida (Algérie) le 29 mars dernier. Choisi pour arbitrer le barrage retour de la Coupe du monde entre les Fennecs et les Lions Indomptables (1-2 ap.), ses décisions avaient été vivement contestées par les Algériens. En cause, deux buts refusés à Islam Slimani et deux penalty refusés aux vainqueurs de la CAN 2019 précipitant l'Algérie hors de la course au Mondial.

Mais pas de quoi ébranler l’arbitre gambien qui en a profité pour glisser un petit tacle aux Fennecs dans les colonnes de The Standard : “S'ils gagnent, vous êtes un bon arbitre et s'ils perdent, ils vous qualifient de mauvais arbitre.” L’homme de 43 ans a ensuite affirmé “ne pas être affecté” par les critiques “grâce à son fort caractère", toujours selon le média kenyan. Après ce scandale, la fédération algérienne a décidé de porter réclamation auprès de la FIFA pour rejouer ce match en plus de “demander l'ouverture d’une enquête par les organes de la FIFA pour faire toute la lumière sur l’arbitrage du match.” L’instance mondiale du football devrait statuer sur ce cas le 21 avril.

Malgré la tempête médiatique qui s’est abattu sur Bakary Papa Gassama, ce dernier figure dans la liste préliminaire des arbitres africains retenus pour la Coupe du monde 2022.

Une grande fierté pour le concerné, qui a déjà arbitré lors de la Coupe du monde 2014 : “La nomination est un plus pour la Gambie et j'en suis très content.” La FIFA dévoilera la liste définitive en juin prochain. Bakary Papa Gassama pourrait donc retrouver les Camerounais l’hiver prochain, au bon souvenir des Lions Indomptables.