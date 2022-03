Algérie-Cameroun: les Fennecs éliminés après une prolongation irrationnelle

Après les qualifications du Ghana et du Sénégal un peu plus tôt dans la soirée, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie ont validé leur billet pour la Coupe du monde au Qatar en barrages ce mardi soir. A Blida, les Lions Indomptables ont renversé les Fennecs (2-1) au terme d'une prolongation complètement folle, marquée par deux réalisations dans les ultimes secondes, dont un but assassin de Toko Ekambi à la 124e.

· Algérie - Cameroun (Q) 1-2 (a.p. / 1-0 à l’aller)

Complètement fou. L'Algérie pensait avoir validé sa qualification pour le Mondial qatari dans les ultimes secondes de la prolongation quand Ahmed Touba, défenseur central de Waalwijk (D1 néerlandaise), entré en jeu à la 98e minute, a marqué de la tête dans les ultimes secondes de la prolongation (1-1, 118e). Mais Toko Ekambi, au bout du temps additionnel, a tout renversé (1-2, 124e) et est devenu le héros de tout un peuple.

Vainqueur 1-0 à l’aller au Cameroun, les Fennecs ont craqué dès la 22e minute de jeu dans leur antre de Blida. Sur un corner frappé par Toko Ekambi, le portier algérien M’bolhi a laissé échapper le ballon et c’est l'inévitable Choupo-Moting, en bon renard des surfaces, qui a remis tous les compteurs à zéro (0-1, 22e).

Plutôt dominateurs malgré quelques grosses frayeurs dûes à leur fébrilité défensive, les champions d'Afrique 2019 ont rapidement semblé marquer le pas physiquement et n'ont pas pu échapper à la prolongation. A la 100e minute, Slimani, intenable ce mardi soir, a bien cru délivrer l'Algérie, mais, après vérification à la VAR, l'arbitre a considéré que le Lyonnais avait marqué en s'aidant du haut du bras. Les hommes de Djamel Belmadi ont multiplié les assauts sur le but d'Onana, sans succès... jusqu'aux dernières secondes d'une rencontre qui a basculé dans l'irrationnel.

· Maroc (Q)- RD Congo 4-1 (1-1 à l’aller)

A sens unique. En ballotage favorable à la suite du match nul 1-1 arraché à Kinshasa lors de la première manche, les Lions de l’Atlas se sont rendus la tâche facile et ont tué le match avant la pause. Après avoir ouvert le score par l’Angevin Ounahi sur une lourde frappe aux 20 mètres (1-0, 21e), les hommes de Vahid Halilhodzic ont fait le break juste avant de retourner aux vestiaires grâce à Tissoudali (2-0, 45+7), dans une première période interrompue une dizaine de minutes pour soigner Bounou, le portier marocain, touché à la tête après une sortie aérienne.

Après la pause, Ounahi, auteur d’un doublé, a enterré tous les espoirs congolais (3-0, 55e) avant que le Parisien Hakimi donne encore un plus d'ampleur au score (4-0, 70e), même si le but venu d'ailleurs inscrit par Malango Ngita (4-1, 77e) a sauvé l'honneur pour les Congolais. Déjà présents au Mondial russe en 2018 (élimination en poule), les Marocains vont vivre leur deuxième Coupe du monde consécutive.

· Tunisie (Q) - Mali 0-0 (1-0 à l’aller)

Le but contre son camp de ce pauvre Moussa Sissako au match aller (1-0) aura donc suffi. Les Aigles de Carthage ont su garder leur maigre avantage jusqu'au bout à l'issue d'une rencontre très hâchée. Malgré une grosse pression des coéquipiers de Kouyaté et d'Haïdara dans les derniers instants, les Tunisiens, qui ont volontairement abandonné le ballon aux Maliens en fin de rencontre, n'ont pas craqué.

Quatre ans après avoir été éliminés au premier tour de la Coupe du monde en Russie, les Tunisiens vont enchaîner un deuxième Mondial consécutif. La déception de l'élimination en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre le Burkina Faso est digérée.

Les cinq pays africains qualifiés:

- Sénégal

- Ghana

- Cameroun

- Maroc

- Tunisie