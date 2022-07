Angleterre: les têtes interdites en match pour les moins de 12 ans

À partir de la saison prochaine, le jeu de tête - volontaire - sera supprimé en Angleterre pour les matchs des catégories de jeunes allant jusqu’aux moins de 12 ans, annonce la fédération. Si l’essai est concluant, la mesure entrera définitivement en vigueur en 2023-2024.

L’Angleterre avance pour la santé de ses jeunes joueurs. La fédération anglaise (FA) annonce ce lundi qu’elle testera un jeu sans tête lors de la saison prochaine chez les catégories de jeunes jusqu’aux U12, après avoir reçu l’accord de l’organe législatif du football, l’IFAB, comme l’explique le communiqué. Cette grande session d’essais, pour laquelle les clubs, championnats et écoles sont invités à participer, sera potentiellement suivie par une abolition définitive du jeu de tête, en cas de succès.

"L'objectif était d'aider à atténuer tout risque potentiel pouvant être lié au jeu de tête, y compris les blessures dues à un contact tête contre tête"

"Si l'essai est concluant, l'objectif est de supprimer les têtes délibérées de tous les matches de football au niveau U12 et en dessous à partir de la saison 2023-2024", écrit la FA. "L'objectif était d'aider à atténuer tout risque potentiel pouvant être lié au jeu de tête, y compris les blessures dues à un contact tête contre tête, coude contre tête ou de tête contre sol, et cela représente une approche prudente pour jouer et profiter du football tout en poursuivant les recherches", est-il précisé.

Une étude française avait récemment mis en lumière le risque de démence pour les anciens footballeurs, mais sans y faire de lien avec le jeu de tête. Les fédérations anglaise, écossaise et irlandaise avaient dans un premier temps interdit ce genre de geste pour les séances d’entraînement des moins de 12 ans. Plus tôt, une étude norvégienne mettait en lumière la modification de la structure sanguine du cerveau sur les joueurs effectuant des têtes à répétition.