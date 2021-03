Equipe de France: la liste des Bleus avec le grand retour de Dembélé

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les prochaines rencontres qualificatives des Bleus à la Coupe du monde 2022 face à l'Ukraine, le Kazakhstan puis la Bosnie-Herzégovine.

C'est une liste au goût d'Euro. Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi à Paris les noms des joueurs retenus pour affronter l'Ukraine (mercredi 24 mars, 20h45, au Stade de France), le Kazakhstan (dimanche 28 mars, 15h, à Noursoultan) et la Bosnie-Herzégovine-France (mercredi 31 mars, 20h45, à Sarajevo), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Cette liste est la dernière communiquée par le sélectionneur de l'équipe de France avant l'annonce en mai des 23 joueurs convoqués pour le prochain Euro (11 juin-11 juillet), où les Bleus affronteront au premier tour l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie.

Pogba est bien là

Blessés, certains éléments régulièrement appelés par Deschamps ont été contraints de faire l'impasse sur ce rassemblement de mars, comme Corentin Tolisso (Bayern Munich), grièvement blessé à une cuisse en février, et Dayot Upamecano (RB Leipzig), victime d'un problème musculaire. Paul Pogba est lui bien présent dans cette liste. S'il n'a plus joué depuis plus d'un mois, le champion du monde est remis de sa blessure à une cuisse et figure dans le groupe de Manchester United pour le huitième de finale retour de Ligue Europa face à l'AC Milan programmé ce jeudi (21h sur RMC Sport et RMC Story).

Comme attendu, Deschamps est resté classique, sans annoncer de surprise et en s'appuyant sur un groupe élargi. Très attendus cette année, les Bleus restent sur deux victoires face au Portugal (1-0) et la Suède (4-2), en novembre.

La liste des Bleus :

Gardiens : Alphonse Areola (Fulham), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (OM)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombele (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham)

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Thomas Lemar (Atlético), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG)