Angleterre: un membre du gouvernement confond Rashford et Itoje, qui s'en amusent

Gavin Williamson, député britannique et secrétaire d'État à l'Éducation dans le gouvernement de Boris Johnson, a déclaré avoir parlé en visioconférence avec le jeune footballeur Marcus Rashford. Il s'agissait en fait du rugbyman Maro Itoje.

C'est une boulette qui lui vaut d'être qualifié par l'opposition de "secrétaire d'État à l'Éducation le plus ignorant, le plus perdu et le plus incapable de toute l'histoire du Royaume-Uni". Membre du gouvernement de Boris Johnson, Gavin Williamson est raillé pour avoir confondu le footballeur anglais Marcus Rashford avec le rugbyman Maro Itoje.

La controverse est née ce mercredi dans les colonnes du journal Evening Standard, qui lui a consacré un portrait. En tant que secrétaire d'État à l'Éducation, Gavin Williamson a logiquement été concerné par l'activisme de Marcus Rashford pour la distribution de repas gratuits aux enfants pauvres. À la journaliste, celui qui est aussi député a raconté avoir discuté avec le jeune buteur de Manchester United: "Nous nous sommes rencontrés sur Zoom. Il semblait incroyablement engagé, compatissant et charmant. Mais ensuite, il a dû partir. Je ne voulais pas être celui qui le retenait par rapport à son entraînement".

Sauf que le cabinet de Gavin Williamson a dû se corriger auprès du Evening Standard, pour expliquer que l'interlocuteur de la visioconférence était en fait Maro Itoje. "L'accent aurait pu être un indice", a plaisanté Marcus Rashford dans un tweet. "Maro et Marcus sont deux jeunes hommes noirs qui ont incroyablement réussi, mais ils n'ont guère plus en commun", a réagi un porte-parole du footballeur finaliste de l'Euro 2021.

"Tant qu'on y est, mon nom n'est pas Mario non plus"

Maro Itoje a lui aussi commenté cette bourde, non sans ironie: "À la suite des récentes spéculations, j'ai pensé qu'il était nécessaire de confirmer que je ne suis pas Marcus Rashford... Et tant qu'on y est, mon nom n'est pas Mario non plus!! Un simple Maro Itoje fait l'affaire... Avec tout mon plaisir, Marcu... Euh, Maro Itoje".

Comme le député travailliste David Lammy, auteur de la sortie sur le "secrétaire d'État le plus ignorant de l'histoire", l'opposition s'en donne à coeur joie pour critiquer Gavin Williamson. "Selon Gavin Williamson, un homme noir de Wythenshawe qui joue au football pour l'Angleterre a la même apparence qu'un homme noir du nord de Londres qui joue au rugby pour l'Angleterre. Le fait que Gavin Williamson reste à son poste est un rappel quotidien de l'ascension des hommes blancs médiocres", a fustigé la leader Angela Rayner.

Pour Marcus Rashford, cette polémique a aussi été l'occasion pour lui de rediffuser un tweet politique écrit lundi en rapport avec son combat: "Eh bien puisque j'ai votre attention... Au lieu de supprimer les aides de la sécurité sociale, nous devrions concentrer nos efforts sur l'élaboration d'une feuille de route durable à long terme pour sortir de cette pandémie de malnutrition chez les enfants".