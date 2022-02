Angleterre: un supporter fait irruption sur la pelouse pour gêner le tireur de pénalty

A l'occasion du match entre Rotterham et Accrington en League One (D3), un supporter est descendu sur la pelouse pour gêner le tireur de pénalty, en frappant dans le ballon.

Nouvelle scène surréaliste en Angleterre. Après le coup de sang d'un supporter de Leicester, un fan de Rotterham a fait parler de lui lors de la rencontre face à Accrington en League One. Alors que les locaux ont concédé un pénalty à la 89e minute après une main de Richard Wood, exclu dans la foulée, Harry Pell se prépare à frapper. Mais un supporter arrive et frappe dans le ballon, avant de sprinter vers le milieu de terrain et d'être ramené dans les tribunes.

Penalty manqué et défaite

Cette intervention a eu le malheur de déconcentrer Pell, qui a vu son pénalty être arrêté par Josh Vickers. Le gardien de Rotterham a ainsi sauvé son équipe, qui l'a emporté 1-0 grâce à une réalisation de Daniel Barlaser à l'heure de jeu. Ce succès crucial permet aux Millers de prendre le large en tête du classement de League One, six points devant Wigan, mais avec trois matchs en plus.

Ce dimanche en Angleterre a également été marqué par l'intrusion d'un supporter de Leicester sur la pelouse de Nottingham lors du match de FA Cup. Après le deuxième but de Forest, l'individu s'en est pris aux joueurs lors de leur célébration, en voualnt asséner des coups de poing. Une attitude condamnée par les Foxes. "Le club est consterné par un tel comportement et présente ses excuses à Nottingham Forest et à ses joueurs dont la sécurité a été compromise", a déclaré Leicester dans un communiqué.