FA Cup: Manchester City déroule, première victorieuse pour Lampard avec Everton

Manchester City n'a pas tremblé pour se défaire de Fulham (4-1) et se qualifier pour les huitièmes de finale de la FA Cup ce samedi. Pour son premier match avec Everton, Frank Lampard a connu la victoire face à Brentford (4-1).

Manchester City n'a pas tremblé. Opposés à Fulham pour le quatrième tour de Cup, les Skyblues ont logiquement fait respecter la hiérarchie à l'Etihad Stadium (4-1). Pourtant, les hommes de Pep Guardiola ont été gênés par une valeureuse équipe des Cottagers, qui a ouvert le score sur sa première contre-attaque grâce à Carvalho. Piqués au vif, les champions d'Angleterre ont réagi dans la foulée sur une frappe sans contrôle de Gündogan. S'en est suivi une démonstration, avec une réalisation de Stones et un doublé de Riyad Mahrez.

Pour son premier match sur le banc d'Everton, Frank Lampard a signé sa première victoire à Goodison Park en disposant de Brentford (4-1). Bien lancés par Mina et Richarlison, les Toffees n'ont pas douté, malgré la réduction du score de Toney sur pénalty. Holgate et Townsend se sont chargés d'assurer la qualification pour le tour suivant. L'après-midi a été parfaite jusqu'au bout, avec la présentation de Dele Alli et Donny Van de Beek à la pause.

Kidderminster si proche de l'exploit

L'histoire est particulièrement cruelle pour Kidderminster qui a mené jusqu'au temps additionnel du temps réglementaire avant de voir Declan Rice, entré après la pause, égaliser. Et le scénario s'est répété lors de la prolongation, Jarrod Bowen donnant la victoire aux Hammers à quelques secondes d'une séance de tirs au but qui paraissait inéluctable. Deux buts qui ont fait un peu oublier la sortie aérienne complètement ratée d'Alphonse Areola sur l'ouverture du score d'Alex Penny.

Chelsea remercie Kepa

De son côté, Chelsea, 3e du championnat mais privé de son entraîneur Thomas Tuchel, testé positif au Covid avant le match, a aussi peiné à se débarrasser de Plymouth. Dès la 8e minute, les "Pligrims" avaient ouvert le score sur une tête de Macaulay Gillesphey qui s'était débarrassé, dans un duel aérien d'un Romelu Lukaku très mollasson dans son marquage.



Mais contrairement à son voisin londonien, Chelsea s'est créé une foule d'occasions nettes qui ont fait briller Michael Cooper, le gardien adverse. Les Blues ont tout de même rejoint les vestiaires à la pause après avoir réussi à faire leur retard, sur un but en talonnade de Cesar Azpilicueta, après une belle combinaison où Jorginho avait parfaitement décalé Mason Mount.

Lors de la prolongation, c'est Marcos Alonso qui a donné l'avantage aux siens, à la réception d'un centre en retrait de Kai Havertz juste avant la mi-temps de la prolongation. Loin de se désunir, l'équipe de troisième division a réussi à obtenir un pénalty à trois minutes de la fin, sur une faute du français Malang Sarr. Malheureusement pour elle, Kepa, parti du bon côté, a détourné la frappe trop molle de Ryan Hardie, et les Blues seront au rendez-vous des huitièmes, début mars.



Ce ne sera pas le cas de Manchester United, éliminé vendredi chez lui par Middlesbrough (D2) aux tirs au but (1-1, 8-7 ap. t.a.b.).

Les résultats de ce samedi

Crystal Palace 2-0 Hartlepool

Everton 4-1 Brentford

Huddersfield 1-0 Barnsley

Manchester City 4-1 Fulham

Peterborough 2-0 Queens Park Rangers

Stoke City 2-0 Wigan

Wolverhampton 0-1 Norwich