Après les dettes et la relégation, la liquidation judiciaire pour Sedan

Quelques jours après avoir déposé le bilan, le Club Sportif Sedan Ardennes a été placé en liquidation judiciaire, relatent plusieurs médias locaux. Ce qui n'empêchera pas le club de repartir de Régional 1 le week-end prochain.

Le Club Sportif Sedan Ardennes n'existe plus que sous sa forme d'une association. Trois jours après avoir déposé le bilan, le club ardennais est placé ce lundi en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, comme attendu et annoncé par plusieurs médias locaux. Ce qui signifique que le CSSA perd son statut professionnel et son centre de formation, à quelques jours de la reprise de la saison, en Régional 1, soit la sixième division.

Une dette de 800.000 euros

La décision du jour fait suite à une cessation de paiements et l'impossibilité de poursuivre normalement son activité, rappelle France 3 Grand Est. Le club détient un passif de 1,3 million d'euros, supérieur à l'actif de 500.000 euros. Un liquidateur, Bruno Raulet, a été désigné, selon les informations de France Bleu.

Le média ajoute qu'il sera en charge de licencier la vingtaine de salariés de l'entreprise, qui accuse donc une dette de 800.000 euros. Pour rappel, Sedan avait engagé un recours en référé auprès du tribunal administratif de Paris pour obtenir la suspension de sa rétrogradation administrative en R1. Le CNOSF avait émis un avis favorable, appelant la FFF à reconsidérer cette décision, sans succès.

Cotret toujours engagé dans un projet de reprise

Un projet de reprise d'un groupe d'investisseurs, mené par le banquier d'affaires rémois Guy Cotret, ancien président d'Auxerre et du Paris FC, et par le président des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez, avait alors renoncé. Mais plusieurs investisseurs, dont Guy Cotret fait toujours partie, ont toutefois annoncé leur intention de rester engagés. Sur ses réseaux sociaux, le maire de Sedan Didier Herbillon confirme également travailler sur la reprise du club.

"La SAS CSSA n’était plus en mesure de faire face à un passif exigible avec son actif disponible", explique maître Harir, l’avocat du propriétaire Marc Dubois, dans des propos relayés par L'Ardennais. Sedan débutera sa saison ce dimanche, dix ans après avoir déjà déposé le bilan puis été placé en redressement judiciaire.