Après Mbappé, Zidane devient également partenaire du jeu Sorare

Sorare a annoncé mardi avoir scellé un partenariat avec Zinedine Zidane. La start-up française, créatrice d’un jeu d’échange de vignettes numériques de footballeurs, a également conclu un accord Kylian Mbappé il y a quelques semaines.

Une nouvelle star dans la galaxie Sorare. Et pas n’importe laquelle. La start-up française, qui vient de lever près de 600 millions d’euros, s'est offert une collaboration avec Zinedine Zidane. La société créatrice d’un jeu d’échange de vignettes numériques de footballeurs, lancé en 2019 et reposant sur les NFT, a annoncé mardi avoir scellé un "partenariat pluriannuel" avec l’ancien n°10 des Bleus. Vingt-quatre ans, jour pour jour, après son doublé face au Brésil en finale de la Coupe du monde 1998. Pour l’occasion, Sorare a d’ailleurs lancé une carte "légende" à l’effigie de Zizou.

Un rêve de gosse pour Nicolas Julia, l’un de ses cofondateurs. "J'ai grandi en regardant Zidane remporter la Coupe du monde pour la France en 1998. Ce partenariat avec l'un des plus grands footballeurs du monde est un rêve devenu réalité pour nous, a-t-il confié à L’Indépendant. Notre mission chez Sorare est de connecter et engager davantage les fans avec le beau jeu et Zidane partage cette vision."

Monter une équipe virtuelle pour affronter des joueurs dans le monde entier

Le but est d’acquérir des cartes de footballeurs actuels (uniques et sous licence officielle) afin de monter une équipe et d’affronter d’autres joueurs dans le monde entier, via différents championnats. Pour y parvenir, un joueur peut vendre ou acheter des cartes tout au long de l’année, le prix variant selon l’offre et la demande. Sorare travaille aavec plus de 200 clubs sur la planète.

Le but est d’acquérir des cartes de footballeurs actuels (uniques et sous licence officielle) afin de monter une équipe et d’affronter d’autres joueurs dans le monde entier, via différents championnats. Pour y parvenir, un joueur peut vendre ou acheter des cartes tout au long de l’année, le prix variant selon l’offre et la demande. Sorare travaille actuellement avec plus de 200 clubs sur la planète.