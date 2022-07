Equipe de France: interrogé sur Zidane, Le Graët rappelle son attachement à Deschamps

Invité de Télématin ce jeudi, Noël Le Graët a eu l'occasion d'évoquer le poste de sélectionneur de l'équipe de France et la piste qui mène à Zinédine Zidane, possiblement après la prochaine Coupe du monde. Le patron de la FFF a mis en avant son "aventure commune" avec Didier Deschamps.

Didier Deschamps fêtera ce vendredi ses 10 ans à la tête de l'équipe de France. Toujours motivé, le sélectionneur des Bleus n'a connu également, au cours de son mandat, qu'un seul président de la Fédération française de football en la personne de Noël Le Graët. Invité de Télématin ce jeudi sur France 2, le patron de la FFF a eu l'occasion de revenir sur la piste qui mène à Zinédine Zidane.

"10 ans d'amitié et de bons résultats avec Deschamps"

"Zidane, je le connais bien mais pour le moment, vous savez mon attachement à Didier Deschamps. Il dit "si la place est libre" donc il ne veut pas lui piquer, a répondu Le Graët. Je n'ai jamais abordé le sujet avec Zidane, ce n'est pas correct. Je m'entends parfaitement bien avec Didier, on vit une aventure peu commune, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. 10 ans d'amitié et 10 ans de bons résultats."

Dans un entretien récent à l'Equipe, l'ancien entraîneur du Real Madrid confiait que son histoire n'était pas terminée avec les Bleus. L'ex-meneur de jeu n'a pas repris de poste cet été, même s'il était convoité par le PSG. L'après Coupe du monde 2022 au Qatar semble donc être une occasion pour voir Zidane dans ce poste de sélectionneur.

Tenante du titre de la dernière Coupe du monde, la France aura forcément encore de grosses ambitions au Qatar. Il sera temps ensuite de réfléchir à la question du sélectionneur. "On ne sait pas. Pour l'envie, je vais recevoir Didier dans les jours qui viennent à Guingamp pour bavarder et voir dans quel état d'esprit il est, a ajouté le dirigeant. On ne peut pas décider comme ça, ça sera après la Coupe du monde. Pour le prochain sélectionneur, ça sera au prochain président de la FFF de décider, je ne peux pas décider."

En mars 2021, Noël Le Graët avait été réélu président de la FFF jusqu'en 2024. De son côté, Didier Deschamps est lié à la sélection jusqu'à la fin de cette année 2022.