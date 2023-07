Arabie Saoudite: Benzema encore auteur d'un but magnifique avec Al-Ittihad

Buteur jeudi pour ses grands débuts avec son nouveau club saoudien d'Al-Ittihad, Karim Benzema a de nouveau marqué ce dimanche en Coupe arabe des clubs champions. Un enchaînement magnifique de la part de l'ancien joueur du Real Madrid.

Karim Benzema régale. Ce dimanche soir, l'ancien joueur du Real Madrid a de nouveau marqué sous les couleurs de son nouveau club, Al-Ittihad, en Coupe arabe des clubs champions, face au club tunisien du CS Sfaxien. Un but splendide, avec contrôle quasiment dos au but et frappe enchaînée en pivot.

L'ancien Lyonnais avait déjà marqué jeudi contre l'Espérance de Tunis, pour ses grands débuts avec le club saoudien, signant également une passe décisive. Il est donc impliqué sur les trois derniers buts de son équipe. Peut-on rêver plus beaux débuts?

Déjà lors du dernier match, son entente naissante avec Abderrazak Hamdallah laissait présager de belles choses. C'est de nouveau ce duo qui fut à l'oeuvre sur l'ouverture du score ce dimanche, l'un en passeur, l'autre en buteur.