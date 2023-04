Arabie saoudite: éliminé de la Coupe du Roi, Ronaldo se dirige vers une saison blanche avec Al-Nassr

Al-Nassr s’est incliné face à Al-Wehda, ce lundi, en demi-finale de la Coupe d’Arabie saoudite (0-1). Deuxième du championnat derrière Al-Ittihad, le club de Cristiano Ronaldo risque de boucler sa saison sans le moindre trophée.

Grosse désillusion pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais s’est incliné avec Al-Nassr face à Al-Wehda, ce lundi, en demi-finale de la Coupe d’Arabie saoudite (0-1). Au terme d’un match largement dominé (66% de possession, 24 tirs à 5), le club de Riyad a chuté au KSU Stadium face à une équipe qui a évolué en infériorité numérique durant plus d’une demi-heure, après l’exclusion d’Abdullah Al-Hafith (53e). L’avant-centre français Jean-David Beauguel (31 ans), né à Strasbourg et passé par Toulouse, a inscrit l’unique but de la rencontre d’un retourné acrobatique (23e).

CR7 a bien tenté de faire la différence, mais il a manqué de réussite dans ses tentatives. Le buteur de 38 ans s’est signalé par une frappe repoussée par le gardien adverse en début de rencontre, avant de trouver la barre sur un tir puissant en seconde période. Le quintuple Ballon d’or a également provoqué le carton rouge infligé au club de La Mecque. Mais sa débauche d’énergie n’a pas permis à son équipe, entraînée par le Croate Dinko Jelicic depuis l’éviction de Rudi Garcia, d’éviter une défaite frustrante.

Al-Ittihad lancé vers le titre

Ce revers est d’autant plus fâcheux qu’Al-Nassr n’est que deuxième en championnat. A six journées de la fin, le club de Riyad accuse un retard de 3 points sur le leader Al-Ittihad, qui compte un match en moins et n’a perdu qu’une seule fois cette saison. Autant dire que l’affaire est mal embarquée. Depuis son arrivée en Arabie saoudite début janvier, Cristiano Ronaldo a inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives en 29 apparitions (toutes compétitions confondues).