Arabie Saoudite: Fabinho se fait offrir une montre de luxe par un journaliste saoudien

Au terme d'une rencontre qu'il disputait avec son équipe d'Al-Ittihad, le milieu de terrain brésilien s'est fait aborder par un journaliste saoudien qui lui a remis une montre, en guise de récompense pour la qualité de son match.

Un petit cadeau en passant. Avec un traitement pareil, nombre de joueurs encore hésitants pourraient bien franchir le pas, et rejoindre Fabinho en Arabie Saoudite. Alors qu’il quittait le stade avec ses coéquipiers à l’issue d’un match archi-dominé (3-0) par son équipe d’Al-Ittihad contre Al-Raed, à Buraidah, le milieu brésilien s’est vu offrir une montre Rolex par un journaliste saoudien.

Un petit bonus en nature qui est peut-être monnaie courante dans un royaume où les pétrodollars coulent à flots, mais qui a de quoi surprendre, même un joueur de la dimension de Fabinho. Quelque peu décontenancé par la situation, sur une vidéo qui circule sur la toile, ce dernier ne semble pas comprendre les intentions de son interlocuteur à son égard, dans un premier temps tout du moins. Car la moue interloquée du joueur laisse rapidement place à un très large sourire. Fabinho n’en croit pas ses yeux.

Le journaliste en question, Ibrahim Al-Faryan, dit avoir couvert six Coupes du monde au cours de sa carrière. Sur ses réseaux sociaux, il s’affiche aux côtés de tous les grands noms - joueurs et entraîneurs - ayant rejoint la Saudi Pro League à l’occasion du mercato estival. Au sujet de la montre offerte à Fabinho, le journaliste se justifie sur Twitter: "Fabinho était le meilleur joueur du match, voilà pourquoi je lui ai donné une Rolex." Il donne même rendez-vous cette semaine, pour l’arrivée de Neymar, qui devrait avoir droit lui aussi à sa montre, cette fois-ci en guise de cadeau de bienvenue.

Le génie brésilien du Paris Saint-Germain s’apprête à quitter la France, qu’il avait rejoint six ans plus tôt, pour l’Arabie Saoudite, qui lui a offert un pont d’or cet été. L’international auriverde de 31 ans deviendra l’un des joueurs les mieux payés du championnat, aux côtés de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Neymar va s’engager avec Al-Hilal, où sa présentation est prévue mercredi, après l’officialisation de son transfert, laquelle devrait intervenir ce mardi. Il y rejoindra des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Quant à Fabinho, il est arrivé pour trois ans en provenance de Liverpool, et forme désormais une doublette solide avec N'Golo Kanté au sein du club de Jeddah.