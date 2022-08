Argentine: graves incidents entre supporters de River et du Racing

En amont de la rencontre entre River Plate et Sarmiento en championnat d'Argentine, de violents affrontements ont opposé des fans du Millonario et du Racing sur un péage d'autoroute. Des images ont été relayées sur les réseaux sociaux.

Un affrontement à coups de pierres et de coups de poing a eu lieu, lundi, entre des supporters de River Plate et du Racing qui se sont croisés à un péage, sur l'autoroute Buenos Aires - La Plata. Ces incidents ont eu lieu en amont du match entre River et Sarmiento (1-2) comptant pour le championnat d'Argentine.

Gros affrontements entre supporters du Racing et de River, plusieurs blessés

Plusieurs images de ces heurts ont été relayées sur les réseaux sociaux. Selon le média argentin TyC Sports, ceux-ci auraient commencé alors que plusieurs fans du Racing s'en seraient pris à coups de pierre à un bus transportant des supporters du rival, qui se rendaient au Monumental pour assister à la rencontre du soir. Face à cette situation de violence, les supporters de River seraient sortis du véhicule pour en découdre.

Si des factions de supporters de chacun des deux clubs sont évoquées dans ces confrontations, ce sont surtout les conséquences qui sont à déplorer. Les premières informations font état du transfert de deux hommes âgés vers l'hôpital Fiorito avec des ecchymoses mineures. Aucune arrestation de la part des autorités n'a pour le moment été enregistrée.