Argentine: l’ambiance complètement folle lors du derby de Rosario

Le « clasico » de Rosario se dispute dimanche après-midi dans le stade de Rosario Central, où l’ambiance avant le coup d’envoi était hallucinante, alors que le week-end tout entier est dédié aux « clasicos » du pays.

La nuit dernière, le Racing a battu Independiente alors que dimanche soir se disputera le "Superclasico" entre River Plate et Boca Juniors. Entre les deux se joue le "clasico rosarino" entre Rosario Central et les Newell’s Old Boys, dans une ambiance complètement dingue.

Dès le début de la journée, les supporters des deux clubs ont envahi les rues de Rosario, en bleu et jaune pour Central, en rouge et noir pour Newell’s. Au stade Gigante de Arroyito, ensuite, les supporters ont enflammé les tribunes avec un gigantesque tifo faisant tout le tour de l’enceinte, des "papelitos" jetés sur le terrain et n’importe quel ustensile pouvant servir à faire le plus de bruit possible.

La journée des "clasicos", invention argentine

En Argentine, le "clasico" de Rosario est réputé aussi chaud voire davantage que le mondialement connu "Superclasico" entre River et Boca.

C’est actuellement la "journée des clasicos" en Argentine, une invention locale qui permet de programmer lors du même week-end tous les "clasicos" du pays, des plus importants aux plus intimistes. Toujours dans une ambiance particulière.