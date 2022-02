River Plate: Pirès prend la pose avec Gallardo et encense Julian Alvarez

Robert Pirès s’est rendu en Argentine cette semaine pour y assister à la belle victoire de River Plate face à Patronato (4-1) jeudi. L’occasion pour le Français d’y prendre la pose avec Marcelo Gallardo et surtout de tresser les louanges aux espoirs Enzo Fernandez et Julian Alvarez.

Le foot européen a vibré cette semaine au rythme de la Ligue des champions et autres Ligue Europa et Conference League. Du côté de l’Argentine, la Copa 2022 bat son plein et a eu droit à la visite de Robert Pirès ce jeudi. Présent à Buenos Aires, le champion du monde 1998 a assisté à la belle victoire de River Plate contre Patronato (4-1).

Outre l’excellente prestation collective du Millonario, Robert Pirès a pu croiser Marcelo Gallardo. Les retrouvailles entre les deux anciens rivaux de l’OM et Monaco ont donné lieu à une belle photo partagée par le club argentin sur ses réseaux sociaux.

Pirès séduit par Fernandez

Visiblement emballé par le spectacle et le jeu proposé par River Plate, l’ancien milieu offensif des Bleus s’est montré particulièrement enthousiaste pour le milieu Enzo Fernandez. Passeur décisif sur le deuxième but de son équipe, l’Argentin de 21 ans a impressionné l’ex-joueur tricolore par son volume de jeu et sa qualité de passe.

"J’ai beaucoup aimé Enzo Fernandez. Ce n’est pas parce que je jouais là, presque dans la même position: il a une très bonne façon de jouer et de grands déplacements. Il offre toujours une solution à ses coéquipiers, il manie très bien le ballon, a lancé Robert Pirès auprès de ESPN Argentina. […] J’aime qu’il veuille toujours briser les lignes et jouer avec les ailiers et les attaquants. J’ai vraiment aimé Enzo."

Pirès: "Que dire sur Alvarez..."

L’autre joueur qui s’est attiré les faveurs de l’international français aux 79 sélections se nomme Julian Alvarez. Acheté par Manchester City pendant le mercato hivernal et prêté pour la fin de saison dans son club formateur, l’attaquant de 22 ans a signé un triplé lors du succès de River Plate. Ni plus, ni moins. Robert Pirès l’imagine déjà briller en Europe sous les ordres de Pep Guardiola.

"Qu’est-ce que je peux dire sur Alvarez... Il est très bon. Quand on voit ce qu’il fait... il a une bonne technique et beaucoup de vitesse, c’est un très bon joueur, a encore estimé le vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l’Euro 2000. C’est sûr que dans le Manchester City de Guardiola et avec des joueurs comme Sterling et De Bruyne, il va beaucoup s’améliorer. Il doit être un exemple pour les autres footballeurs argentins."