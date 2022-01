OM: "Je rentre à la maison", Benedetto très heureux de retrouver Boca Juniors

Deux ans et demi après son arrivée en Europe et à l'OM, Dario Benedetto (31 ans) a publié un message dans lequel il se réjouit de son retour à Boca Juniors, son ancien club.

Dario Benedetto (31 ans) est de retour à Boca Juniors et cela l’enchante. L’attaquant argentin a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il affiche quelques-uns de ses buts les plus importants avec le club de Buenos Aires, où il a déjà évolué pendant trois saisons (2016-2019). Il avait été transféré à l’été 2019 à l’Olympique de Marseille, et fait donc le chemin inverse - même si le club phocéen n'a pas encore communiqué.

"Aujourd'hui, je peux dire que je rentre à la maison, a-t-il écrit sur son compte. Heureux de ce retour tant attendu, et de porter à nouveau les couleurs que j'aime."

>>> Le mercato en direct

Des messages de Balerdi et Alvaro

Il a aussi intégré un passage de son interview au moment de son départ du club où il avait juré qu’il reviendrait. "Je n’ai aucun doute sur le fait que je vais revenir à Boca, avait-il confié. Si ce n’est pas comme joueur, je resterai toute ma vie un fan de Boca. Je n’ai aucun doute là-dessus." Promesse tenue. En deux saisons avec Marseille, "Pipa" a inscrit 17 buts en 69 matchs. L'été dernier, Marseille l’avait prêté à Elche, club espagnol détenu par son agent Christian Bragarnik et dont le joueur est lui-même actionnaire.

Mais l’aventure ne s’est pas avérée très fructueuse avec seulement deux buts inscrits en 14 rencontres. Il a finalement été définitivement transféré à Boca, avec qui il avait remporté deux championnats argentins (2017, 2018). Il avait aussi disputé la finale de la Copa Libertadores, perdue face au grand rival, River Plate (2-2, 3-1). Il avait d’ailleurs marqué un match retour dispute à Santiago Bernabeu.

Plusieurs anciens coéquipiers marseillais, comme Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez, ont réagi à sa vidéo en lui souhaitant le meilleur. André Villas-Boas, qui l’a entraîné pendant un an et demi à Marseille, a aussi publié un message en direction de son ancien joueur. "Sois heureux Pipa, lance-t-il. Plein de buts et de titres."