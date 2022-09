Argentine: les matchs suspendus vendredi après la tentative d’assassinat sur la vice-présidente

Tous les matchs de football programmés ce vendredi en Argentine ont été suspendus après la tentative d’assassinat contre la vice-présidente Cristina Kirchner.

L’Argentine est sous le choc depuis jeudi soir. Un homme a été arrêté après avoir pointé une arme en direction de la vice-présidente Cristina Kirchner alors qu’elle rentrait chez elle. La scène a été filmée par un témoin et montre une arme proche du visage de la dirigeante politique. Aucun coup de feu n’a été tiré et la vice-présidente n’a pas été blessé. Le président Alberto Fernandez a décrit l’incident comme le plus grave jamais survenu dans le pays depuis le retour de la démocratie.

L’onde de choc a atteint toute la société, dont l’actualité sportive. La Fédération argentine de football a ainsi annulé toutes les rencontres prévues ce vendredi. Cela concerne notamment trois matchs de première division (Patronato - Unión, Rosario Central - Talleres et Lanús – Tigre) et de nombreux autres dans les divisions inférieures.

"Une fête nationale pour s'exprimer en défense de la vie et de la démocratie"

"La paix sociale a été altérée, a indiqué le président de l’AFA Alberto Fernandez. Pour cette raison, j'ai pris des dispositions pour déclarer demain une fête nationale afin que, dans la paix et l'harmonie, le peuple argentin puisse s'exprimer en défense de la vie, de la démocratie et en solidarité avec notre vice-présidente. Le peuple argentin veut vivre en démocratie et en la paix et notre gouvernement s'est fermement engagé à travailler chaque jour pour que nous puissions y parvenir."

Un porte-parole de la police a indiqué qu’un homme armé avait été arrêté près de la résidence et qu’une "arme a été trouvée à quelques mètres des lieux". Le suspect est âgé de 35 ans et serait d’origine brésilienne. L’homme, qui n’a pas tiré, s’est approché de Mme Kirchner au milieu de la foule qui l’attendait pour la saluer et lui demander un autographe pour livre autobiographique.

Des centaines de militants se sont rassemblées depuis la semaine dernière devant le domicile de Cristina Kirchner, 69 ans, accusée de fraude et corruption portant sur des attributions de marchés publics dans son fief de Santa Cruz, pendant ses deux mandats présidentiels (2007-15). Dans cette affaire, le parquet a requis une peine de 12 ans de prison et une inéligibilité à vie contre Mme Kirchner (péroniste, gauche). L’attaque contre la vice-présidente a été condamnée par la coalition d’opposition Ensemble pour le changement, qui a demandé une enquête sur les événements, ainsi que par le gouvernement.