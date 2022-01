Australie: Josh Cavallo victime de propos homophobes après son coming-out remarqué

Le footballeur australien Josh Cavallo, qui avait révélé son homosexualité en octobre dernier, a été la cible d'abus homophobes, samedi, lors d'un match de championnat local. Sur les réseaux sociaux, il a assuré qu'il allait continuer à se battre.

Quelques semaines seulement après son coming-out, une première pour un footballeur encore en activité, Josh Cavallo voit poindre le triste revers de la médaille de son geste courageux, à savoir la multiplication des propos homophobes à son encontre.

Samedi, avec son club d'Adélaïde lors d'un match de championnat sur le terrain de Melbourne Victory, l'Australien a de nouveau été visé par de très nombreuses insultes descendant des tribunes. Si la rencontre est allée à son terme, l'arrière gauche s'est fendu d'un message sur ses réseaux sociaux après le match, laissant échapper sa déception mais aussi sa volonté de se battre.

"La haine ne gagnera jamais" promet Cavallo

"Je ne vais pas prétendre que je n’ai pas vu ou entendu les abus homophobes lors du match d’hier soir, écrit-il. Il n’y a pas de mots pour vous dire à quel point j’ai été déçu. En tant que société, cela montre que nous sommes toujours confrontés à ces problèmes en 2022. Cela ne devrait pas être acceptable et nous devons faire plus pour responsabiliser ces personnes. La haine ne gagnera jamais. Je ne m’excuserai jamais d’avoir révélé ma vérité et, plus récemment, qui je suis en dehors du football (...) À tous les jeunes qui ont été victimes d’abus homophobes, gardez la tête haute et continuez à poursuivre vos rêves. Sachez qu’il n’y a pas de place dans le jeu pour cela. Le football est un jeu pour tout le monde, peu importe qui vous êtes, la couleur de votre peau ou d’où vous venez."

Le club de Melbourne a ensuite réagi dans un communiqué, condamnant "fermement ces comportements qui n'ont pas leur place", précisant également que "les spectateurs fautifs seront bannis lors des prochains matchs". Une enquête a été lancée par la Ligue ainsi que les deux équipes. Suite à son message, Cavallo a reçu une vague de soutiens et de commentaires positifs qu'il a tenu à remercier à la fin de son post sur Instagram: "Merci à tous vous m'avez ému. L'amour gagnera toujours."