Coupe du monde 2022: Cavallo craint de jouer au Qatar après son coming-out

Josh Cavallo a expliqué lundi auprès du Guardian qu’il ne serait pas particulièrement motivé à l’idée de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l’Australie. Une peur expliquée par les sanctions réprimant l’homosexualité dans le pays du Golfe alors que le milieu de 21 ans a effectué son coming-out le mois dernier.

La question des droits de l’Homme au Qatar, et notamment la situation des ouvriers sur les chantiers de la Coupe du monde, suscite de nombreuses interrogations à un peu plus d’un an du tournoi, le 21 novembre 2022, organisé dans le pays du Golfe. Certaines sélections comme la Norvège ont déjà publiquement exprimé leur ressenti de manière collective et l’équipe scandinave a même un temps menacé de boycotter la compétition. Ce lundi, le joueur australien Josh Cavallo a choisi lui d’aborder la problématique des droits LGBTQ+ auprès du Guardian, dans un podcast du célèbre journal britannique publié ce lundi.

Quelques semaines après avoir fait son coming-out, le milieu de 21 ans a fait bouger les lignes en faveur des sportifs gays. Mais le joueur d’Adelaide United a expliqué craindre d’avoir potentiellement à jouer au Qatar lors du Mondial.

"Cela me fait peur"

Publiquement félicité par de nombreux acteurs du monde du foot après avoir révélé son orientation sexuelle fin octobre via un entretien accordé à un journal espagnol, Josh Cavallo cette fois partagé sa peur de devoir se rendre dans un pays où l’homosexualité est réprimée.

"J'ai lu quelque chose comme quoi ils donnaient la peine de mort aux homosexuels au Qatar, donc c'est quelque chose dont j'ai très peur et je ne voudrais pas vraiment aller au Qatar à cause de cela, a expliqué le milieu australien. Et cela m’attriste parce qu’en fin de compte la Coupe du monde est au Qatar et que l’une des plus grandes réalisations en tant que footballeur professionnel est de jouer pour son pays."

International U19 à une reprise, Josh Cavallo n’a toujours pas été appelé au sein de la sélection australienne. Le milieu d’Adelaide ne figure donc pas parmi les 24 retenus pour les deux prochains matchs des éliminatoires pour le Mondial 2022 face à l’Arabie saoudite et à la Chine.

"Savoir que c'est dans un pays qui ne supporte pas les homosexuels et que cela met en danger notre propre vie, cela me fait peur, a encore estimé Josh Cavallo. Cela me pousse m’interroger. Ma vie est-elle plus importante que de faire quelque chose de vraiment bien dans ma carrière?"

Après quatre rencontres disputées dans le troisième tour de qualification, le Socceros sont deuxième avec neuf points. Un classement qui leur permettrait de décrocher leur billet pour la Coupe du monde.