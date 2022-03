Bâle-OM: "On veut aller au bout", Gueye affiche son ambition après la qualification marseillaise

En conférence de presse, juste après la qualification de l’OM contre Bâle en quart de finale d’Europa Conference League ce jeudi soir, Pape Gueye a assuré que les Marseillais avaient pour objectif de remporter cette toute nouvelle compétition européenne.

Pape Gueye veut faire honneur au glorieux passé européen de l’OM. Ce jeudi soir, à l’issue de la qualification des Phocéens pour les quarts de finale d’Europa Conference League après leur victoire 2-1 sur la pelouse de Bâle (2-1 à l’aller), le milieu de terrain marseillais a affiché son ambition. Alors qu’il reste quatre matchs à l’OM avant une éventuelle finale à Tirana (Albanie) le 25 mai prochain, il veut aller chercher le titre.

"Ce n’était pas l’objectif du début de saison, mais maintenant qu’on est en quart de finale, on veut aller jusqu’au bout, a assuré Gueye, en référence à l’élimination en phase de groupes de Ligue Europa. On est un grand club, on doit gagner le maximum de trophées. Il y a un trophée au bout de cette Europa Conference League, donc on va tout faire pour continuer à travailler."

"On peut battre n'importe quelle équipe"

Depuis la défaite au Vélodrome contre Monaco le 6 mars (0-1, 27e journée de Ligue 1), les Marseillais ont su redresser la tête en s’adjugeant trois victoires consécutives toute compétitions confondues (les deux confrontations face à Bâle et le succès contre Brest en Ligue 1), une première depuis le mois de décembre.

"Il y a eu une période assez compliquée, mais le cadre et le staff ont eu des bons mots, on a effectué plusieurs réunions, a confié Gueye devant les journalistes. On a continué à beaucoup travailler, sans jamais douter de nos qualités. On peut battre n’importe quelle équipe, tant qu’on sera concentrés et en jouant notre jeu, on va être durs à battre." Le message est passé.