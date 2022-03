Bâle-OM: le coach des Suisses prend la défense de Sampaoli face aux critiques

Guillermo Abascal, entraîneur du FC Bâle, qui affronte l’OM ce jeudi soir en 8e de finale retour d’Europa League Conference (18h45 sur RMC Sport 1), a dit tout le bien qu’il pensait de Jorge Sampaoli. Les deux hommes se sont côtoyés lors de la période sévillane du coach marseillais.



Face aux critiques, Jorge Sampaoli peut compter sur le soutien… de celui qui fera tout pour l’éliminer ce jeudi en 8e de finale retour d’Europa Conference League (18h45 sur RMC Sport 1). Présent en conférence de presse ce mercredi, à 24 heures de la deuxième manche entre le FC Bâle et l’OM (victoire 2-1 de Marseille à l’aller), Guillermo Abascal, le coach des Suisses, a pris la défense de son homologue phocéen.

"Nous sommes tous exposés à la critique, toujours. Jorge le sait mieux que personne, il a une très longue carrière. On a été ensemble lors de sa première expérience en Europe (au FC Séville) et il a été très critiqué, car l’exigence était très forte. Il y a eu beaucoup de critiques, surtout quand il a été éliminé de la Ligue des champions contre Leicester (en 8e de finale de l’édition 2016-2017)", a confié celui qui était analyste vidéo et coach des U16 sévillans lorsque Sampaoli était sur le banc de l’équipe andalouse.

Abascal est persuadé que Sampaoli peut faire de grandes choses à l'OM

"Mais on doit s’habituer à vivre avec la critique. Jorge a en lui une phrase célèbre à laquelle il pense souvent: ‘No escucho y sigo’ (Je n’écoute pas, je continue). C’est une phrase d’une chanson de rock argentin et c’est le moment de mettre en pratique ce refrain. Mais tu peux le faire uniquement si tu as la confiance de tes joueurs. Car si à un moment ou un autre la confiance se perd, alors il faut d’autres appuis au sein du club", a poursuivi Abascal, nommé coach intérimaire du FC Bâle le 21 février dernier.



Le coach espagnol de 32 ans est persuadé que Sampaoli peut faire de grandes choses à l’OM. "Aujourd’hui c’est une période pendant laquelle les Marseillais sont très concentrés sur la deuxième place car c’est un objectif très important. Et moi en tant que confrère et vu toute l’estime que j’ai pour lui, j’aimerais bien qu’il atteigne tous ses objectifs, enfin surtout en championnat de France car cela signifierait qu’on les éliminera ce jeudi… Mais s' ils lui laissent du temps, il pourra mettre en place quelque chose de différent dans le foot français. Il faut que tout aille bien, que les joueurs le suivent dans ses idées de jeu. Jorge, et je le lui souhaite de tout cœur, a la possibilité d’y arriver. L’OM est un club difficile, un club exigeant mais il est capable de sortir de cette situation la tête haute s'il écoute son cœur et s’il écoute ce feeling et cette passion qu’il a pour le football."