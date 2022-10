Ballon d'Or 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la cérémonie qui devrait sacrer Benzema

Le Ballon d’or 2022 sera remis ce lundi soir lors d’une cérémonie à Paris diffusée en direct sur la chaîne L’Equipe.

C’est l’une des soirées les plus attendues de l’année. Qui succédera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’or France Football ? S’il ne devrait pas y avoir un grand suspense tant le trophée semble promis à l'avant-centre français du Real Madrid et des Bleus Karim Benzema, il faudra tout de même patienter jusque tard ce lundi soir pour connaître le nom du lauréat. La cérémonie qui se déroule au théâtre du Châtelet, à Paris, sera diffusée en direct sur la chaîne L’Equipe à partir de 20h30. Elle sera également à suivre en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Du suspense pour d'autres trophées

Outre les Ballons d'Or masculin et féminin, le gala offrira d'autres récompenses. Le trophée Kopa saluera le meilleur jeune joueur de la saison, âgé de moins de 21 ans. Kylian Mbappé a remporté la première édition en 2018, Pedri en est le tenant du titre. Parmi les nommés figurent notamment Eduardo Camavinga (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal) et Jamal Musiala (Bayern).

Le trophée Yachine couronnera le meilleur gardien, avec un grand favori pour succéder à Gianluigi Donnarumma: le Belge Thibaut Courtois. Une nouvelle récompense, le "Prix Socrates", sera réservé aux footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Enfin le meilleur buteur est récompensé par un prix (le trophée Gerd Müller), tout comme le meilleur club de la saison.