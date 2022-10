EN DIRECT - Cérémonie du Ballon d'or en live: Sacre annoncé pour Karim Benzema

Après une victoire nette 3-1 face au FC Barcelone, le Real Madrid tout entier songe à une autre échéance: la remise du Ballon d'Or ce lundi, très probablement attribué à Karim Benzema.

Aurélien Tchouaméni, interrogé au micro de beIN SPORTS, ouvre le bal des éloges et partage tout en retenu son sentiment: "J’espère et je pense que Benzema va gagner demain. Je lui souhaite le meilleur. Il a fait une saison exceptionnelle et il continue à montrer ses qualités encore aujourd’hui. Donc on est super content pour lui."

Suivi directement après par son coach, Carlo Ancelotti s'est contenté d'un sourire et d'un: "S'il gagne, on va faire la fête!" Puis il s'étend davantage sur la question davantage en conférence de presse: "Demain on félicitera Benzema s'il remporte le Ballon d'Or car un petit morceau est aussi le nôtre."

>> Toutes les déclarations des Madrilènes