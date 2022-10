Pourquoi Benzema devrait gagner le Ballon d'or

Auteur d'une saison 2021-2022 exceptionnelle avec le Real Madrid, Karim Benzema est le grand favori pour rafler le 66e Ballon d'or, remis ce lundi à Paris. Le capitaine madrilène sort d'un exercice réussi sur le plan personnel et collectif, tant avec son club qu'avec les Bleus.

Le football français s'apprête à vivre un grand moment ce lundi soir. Sur les coups de 22 heures, Karim Benzema devrait, sauf énorme surprise, remporter le 66e Ballon d'or, qui sera remis au théâtre du Châtelet à Paris. À cette occasion, il deviendrait le cinquième Français à rafler la mise après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane, lauréat en 1998. Un sacre logique tant l'attaquant du Real Madrid a éclaboussé l'exercice 2021-2022 de toute sa classe. Voici pourquoi.

>> Suivez la cérémonie du 66e Ballon d'or en direct

• Un record de buts sur une saison

Les statistiques individuelles de Karim Benzema donnent le vertige. L'année dernière, l'international français a bouclé sa saison avec 44 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues. Pichichi (meilleur buteur, 27 buts) de la Liga pour la première fois depuis son arrivée au Real en 2009, "le Nueve" a également terminé au top du classement de la Ligue des champions (15 réalisations en 12 matchs). L'ancien lyonnais a tout simplement pulvérisé son précédent record (32 buts en 2011-2012). Seul Robert Lewandowski (50) fait mieux que le numéro 9 merengue sur la période.

Vainqueur de sa 14e Ligue des champions face à Liverpool au Stade de France en mai, le Real Madrid n'y serait jamais arrivé sans Karim Benzema. Au bord de l'élimination face au PSG, Chelsea et Manchester City, le club espagnol a surmonté chaque obstacle, porté par son attaquant, auteur de dix buts (sur 15) dans les matchs couperets: deux triplés face à Paris et Chelsea, un doublé face à Manchester City et deux nouveaux buts contre les deux clubs anglais. KB9 a respecté à la lettre l'un des critères énoncés par le jury du Ballon d'or: le "caractère décisif et impressionnant des prétendants".

• Il a tout gagné

S'il n'a jamais caché son envie de remporter le Ballon d'or, qui est "dans un coin de [sa] tête" depuis la finale de C1, l'attaquant tricolore a tout raflé la saison passée, que ce soit collectivement ou individuellement. Outre la Ligue des champions et la Ligue des nations avec la France, le capitaine du Real Madrid a soulevé la Liga et la Supercoupe d'Espagne. D'un point de vue personnel, la liste des récompenses est encore plus longue. Meilleur buteur, meilleur joueur et plus beau but de la saison en Ligue des champions. Meilleur buteur, meilleur joueur de Liga. Sans oublier le titre de joueur de l'année UEFA, pour la première fois de sa carrière. Il ne manque plus que le Ballon d'or pour couronner le tout.

• Aucune compétition internationale ne peut le freiner

Le sacre de Lionel Messi en 2021 avait fait beaucoup parler et pourtant l'Argentin avait été "sauvé" par le gain de sa première Copa América avec l'Albiceleste, lui permettant de rafler un septième Ballon d'or juste devant Robert Lewandowski. Cette année, pas d'Euro ni de Coupe du monde pour venir perturber Karim Benzema. Seul Sadio Mané, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal en janvier, aurait pu bouleverser la hiérarchie.

Mais le joueur de Liverpool n'a pas su remporter de trophées majeurs avec les Reds (League Cup, FA Cup, 2e de Premier League, finaliste de la Ligue des champions). Là encore, le Français a du répondant, puisqu'il a remporté en octobre 2021 la Ligue des nations avec les Bleus. Une belle revanche pour celui qui était absent lors de la victoire de l'équipe de France en Russie lors de la Coupe du monde 2018.

• Un nouveau règlement favorable

Cette édition 2022 connaît un changement de règles majeur. France Football, organisateur de la récompense, a modifié les critères d'attribution du Ballon d'or pour les simplifier et éviter les polémiques sur certaines remises au duo Cristiano Ronaldo-Messi, vainqueur de la quasi intégralité des récompenses depuis 2008 (seul Luka Modric en 2018 a brisé cette hégémonie).

L'ensemble de la carrière des prétendants n'est ainsi plus pris en compte. Seules les performances individuelles et collectives, ainsi que la "classe du joueur et son sens du fair-play" durant une saison (et non plus sur l'année civile) sont désormais retenus pour trancher.