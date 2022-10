Manchester United: "Ronaldo fatigue tout le monde", le coup de gueule de Petit sur le comportement de CR7

Vendredi dans Rothen s'enflamme, le membre de la Dream Team Emmanuel Petit est revenu sur l'affaire Cristiano Ronaldo, après que le quintuple Ballon d'or a refusé, mercredi, d'entrer en jeu contre Tottenham avant de quitter le stade avant la fin de la rencontre. Pour le champion du monde 1998, le comportement du Portugais "n'est pas défendable".

Chaque jour qui passe ressemble un peu plus à la fin d'une idylle entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Dernier acte en date dans ce divorce à venir, le refus du Portugais d'entrer en jeu face à Tottenham (2-0), mercredi soir. Le quintuple Ballon d'or est même allé jusqu'à quitter Old Trafford avant la fin de la rencontre.

Une succession de comportements "pas défendables"

Sur le plateau de Rothen s'enflamme ce vendredi, le membre de la Dream Team Emmanuel Petit a livré son sentiment sur ce déclin pas seulement sportif mais aussi en termes de comportement de la part de CR7. "C'est une légende du sport, il l'aura marqué de son empreinte de façon intergénérationnelle, oui (...) mais cette fin de carrière ne l'honore pas. Quand je vois la chronologie de certains événements depuis son retour à Manchester United, certains de ses comportements, ce n'est pas possible."

L'ancien joueur d'Arsenal évoque alors plusieurs situations : une première avec Ralf Rangnick en début d'année face à Brentford, où le Portugais s'était montré très agacé d'être remplacé à la 71e minute de jeu ; une deuxième après avoir fracassé le téléphone d'un jeune supporter après une défaite contre Everton début avril ; une troisième contre le Rayo Vallecano en match amical fin juillet, avec déjà une sortie du stade avant même la fin de la partie, excédé après son remplacement à la mi-temps. "Sans compter le nombre de fois où il a contesté les tactiques depuis le banc de touche, face caméra...", poursuit Petit.

"Tu as subi un déclassement mais tu ne l'acceptes pas car ton ego est surdimensionné"

"Il fatigue tout le monde : les supporters, ses coéquipiers... Ils n'en veuent plus dans le vestiaire tellement il pollue tout le monde. Il a une carrière exceptionnelle, quand il arrêtera on sera tous unanimes pour le dire, mais son comportement est tellement individualiste ! Son message hier sur les réseaux sociaux... Tu sais que cela ne te plaît pas ce qu'il se passe avec ton club, tu ne supportes plus ton entraîneur Ten Hag, tu as l'impression que l'on te manque de respect par rapport à ce que tu as fait, mais ton statut n'existe plus ! Tu n'es plus le même joueur, tu as été rétrogradé, tu as subi un déclassement mais tu ne l'acceptes pas car ton ego est tellement surdimensionné... Dis les choses vraiment ! Il ne peut pas être défendable".

Le mea culpa de CR7, jeudi sur les réseaux sociaux, n'a pas empêché son entraîneur, Erik Ten Hag, de le mettre à l'écart pour le match du week-end contre Chelsea (samedi à 18h30). De là à anticiper un départ du Portugais de United dès janvier, il n'y a qu'un pas...