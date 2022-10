Ballon d’or: "Tout faire pour gagner le Mondial", Benzema se fixe déjà un nouvel objectif

Dans la foulée de son sacre au Ballon d’or, ce lundi soir, Karim Benzema a énoncé son nouvel objectif: faire gagner les Bleus à la Coupe du monde au Qatar.

Insatiable Karim Benzema. Devenu ce lundi soir le cinquième Français lauréat du Ballon d’or, 24 ans après Zinédine Zidane, l’attaquant du Real Madrid a énoncé ses prochains objectifs, personnels comme collectifs. Quelques minutes après avoir remporté le plus prestigieux trophée individuel, l’ancien Lyonnais a confié vouloir désormais triompher avec l’équipe de France.

>> Revivez la cérémonie du Ballon d'or EN DIRECT

"Les promesses à ma mère ont été tenues, c’est pour ça que je suis très fier, a indiqué Benzema en conférence de presse. J’ai toujours de l'ambition, j’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France. Ce sont des choses qui restent. C’est un objectif: aller au Mondial et tout faire pour le gagner."

Après avoir tout gagné en club, il veut triompher en sélection

Vainqueur de la Ligue des nations en octobre 2021 avec les Bleus, KB9, sacré à cinq reprises en Ligue des champions avec le Real (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) rêve de mettre une troisième étoile sur le maillot frappé du coq. Alors qu’il a tout gagné en club, il veut désormais étoffer son palmarès en sélection, lui qui était absent lors du sacre tricolore en 2018 au Mondial russe.

Face aux médias, le tout nouveau meilleur joueur du monde a également expliqué pourquoi il avait parlé de "Ballon d’or du peuple" au moment où il a reçu son trophée. "C’est juste par rapport à d’où je viens, par rapport à tous mes fans. Ils y ont participé en me poussant toujours un peu à chaque fois, en me soutenant dans tous les moments. Donc j’ai envie de partager ce trophée avec eux car j’aime le partage et parce qu’eux le méritent aussi." Et si, dans très exactement deux mois et un jour, à l’issue de la finale de la Coupe du monde (18 décembre), il avait un nouveau trophée à partager avec eux ?