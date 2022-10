Ballon d'or: Emmanuel Macron, l'OL, Mesut Özil... Une pluie d'hommages après le couronnement de Karim Benzema

Karim Benzema a remporté le Ballon d’or 2022 lors d’une cérémonie organisée ce lundi au cœur de Paris. Le sacre de l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France a été salué par de nombreuses personnalités de la planète foot... et pas que.

Il a reçu son trophée des mains de son prédécesseur. Vingt-quatre ans après son propre sacre, Zinedine Zidane a remis à Karim Benzema le Ballon d’or 2022, ce lundi, lors d’une cérémonie organisée au cœur de Paris. Très ému, l’attaquant du Real Madrid a été couronné sur la scène du théâtre du Châtelet, en compagnie de ses parents et de son fils. Sous les yeux du Brésilien Ronaldo, son idole de jeunesse, à qui il a rendu hommage. Comme attendu, le buteur de l’équipe de France a été récompensé par sa saison 2021-2022 éblouissante. "C’est le Ballon d’or du peuple", a lancé KB Nueve devant une assistance conquise. Dans la foulée, le sacre du natif de Lyon a été salué par le monde du foot et de nombreuses personnalités.

Macron en mode KB9

Le Real Madrid salue son patron

L'OL félicite son enfant prodige

Özil heureux pour "son gars Benzi"

Le Graët salue "un attaquant hors-normes"

"Je suis vraiment très heureux pour Karim, qui mérite amplement ce Ballon d’Or. Cette distinction vient récompenser sa merveilleuse saison mais surtout célébrer le talent d’un des plus grands attaquants du monde et de l’histoire du football français, au côté de Kopa, Platini, Papin et Zidane. Karim est un attaquant hors norme, qui peut faire la différence à tout moment sur son talent pur, un geste, une inspiration mais c’est aussi un joueur au service du collectif, qui sait s’effacer pour faire marquer. Il n’a cessé de progresser durant sa carrière et c’est un autre de ses mérites que d’être aujourd’hui un leader indiscutable."

Aulas ravi pour "l'enfant de l'OL"

"C’est une immense fierté avec beaucoup d’émotion parce que Karim est un enfant de l’OL. C’est un enfant que l’on a vu grandir et que l’on a vu s’épanouir. On l’a vu réussir pratiquement tout ce qu’il a entrepris. Et puis c’est pour nous, qui l’avons non seulement embauché puisque ses premiers contrats il les a signés avec nous. C'est une fierté."

Le clin d'oeil d'Adidas au bandage en or

Les félicitations de Yaya Touré