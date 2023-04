Balotelli explique comment il a permis à Messi et Ronaldo d'empiler les Ballon d'Or

Dans une interview concédée au podcast italien 'Muschio Selvaggio', Mario Balotelli explique que si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont partagés autant de Ballon d'Or à eux deux, c'est parce que lui n'exploitait pas toutes ses capacités.

Une explication improbable. Dans une interview pour le podcast italie 'Muschio Selvaggio', Mario Balotelli est revenu sur plusieurs aspects de sa carrière, lui qui évolue actuellement pour le FC Sion en Suisse. L'international italien explique que si Ronaldo et Messi ont gagné autant de Ballon d'Or, c'est en partie grâce à lui.

"Je ne m'exprimais qu'à 20% de mon potentiel"

"Mon agent Mino Raiola, qui me manque beaucoup, avait l'habitude de dire que Messi et Ronaldo gagnaient le Ballon d'Or chaque année parce que je ne m'exprimais qu'à 20% de mon potentiel. Et il avait raison", assure l'attaquant.

Relancé sur le sujet, il dit ne pas avoir raté sa carrière, simplement s'être donné moins de moyens que d'autres: "Moi, un talent gâché ? J'aurais certainement pu faire plus, mais j'ai tout gagné en club. Je n'ai manqué que le Championnat d'Europe ou la Coupe du monde en équipe nationale."

"J'ai donc choisi Milan"

Il raconte aussi sa non-signature à la Juventus, un fait pas forcément connu du grand public: "Je devais y aller. Après Manchester City, j'ai eu un rendez-vous à Turin avec Marotta et Nedved, nous avons parlé de l'équipe avec Conte. Raiola avait parlé au conseil d'administration, il y avait une offre. En théorie, il devait aller à la Juve."

"À son retour de Turin, Raiola a appelé Galliani et lui a dit qu'il m'envoyait à la Juve. J'ai donc choisi Milan. Je n'y serais pas allé, la Juve a toujours été mon ennemi, même si l'équipe est très forte. Je suis un supporter de Milan mais je dois ma carrière à l'Inter. Je les ai aimés et je les aime encore beaucoup, ils m'ont lancé et ont cru en moi, je dois tout à Moratti."