Juve-Naples: "Je vais te manger le cœur", quand l'adjoint d'Allegri s'en prend à Spalletti

Mécontent de l'arbitrage lors du match perdu face à Naples dimanche (0-1), l'entraîneur adjoint de la Juventus, Marco Landucci, s'en est pris à Luciano Spalletti au coup de sifflet final.

La victoire de Naples dans les ultimes secondes sur la pelouse de la Juventus dimanche dernier (0-1), lors de la 31e journée de Serie A, a du mal à passer du côté des Bianconeri. Un succès qui permet aux Napolitains de s'offrir une première balle de match le week-end prochain pour officialiser le troisième scudetto de leur histoire. Comme le rapporte La Stampa, la fin de match a été tendue entre les deux staffs, notamment entre Marco Landucci et Luciano Spaletti.

Selon les rapports des délégués, l'adjoint de Massimiliano Allegri et le coach de Naples "se trouvaient à un mètre l'un de l'autre" lorsque le Turinois a lancé à son homologue: "chauve de merde, je vais te manger le cœur". Une provocation à laquelle Spalletti n'a pas répondu. L'altercation entre les deux hommes a été "clairement identifiée" par l'un des quatre enquêteurs fédéraux.

La Juve entrevoit - pour l'instant - la C1

Ce mardi, le juge des Sports a annoncé que Marco Landucci a écopé d'un match de suspension et d'une amende de 5.000 euros pour avoir "adressé des paroles offensantes et menaçantes", rapporte le Corriere dello Sport. La Juventus a également été condamnée à une amende de 15.000 euros pour des chants proférés à l'encontre de l'arbitre et des supporters de Naples.

Les Turinois, battus pour la troisième fois consécutivement en Serie A, ont manqué l'occasion de prendre la deuxième place à la Lazio. La Vieille Dame a fini avec de grands regrets une belle semaine qui l'a vu se qualifier pour les demi-finales de Ligue Europa et récupérer, au moins provisoirement, ses 15 points de pénalité. Ce qui lui permet de conserver, pour l'instant, son ticket directement qualificatif pour la prochaine Ligue des champions. Ce qui fait les affaires des clubs français, même si l'UEFA veille au grain.