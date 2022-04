Barça: très sale semaine de Sergi Roberto, entre fin de saison et réduction de salaire

Sergi Roberto, absent des terrains depuis fin novembre, devait faire son retour prochainement. Mais une rechute met fin à sa saison, selon la presse catalane. Un nouveau coup dur pour le héros de la remontada, qui devrait prolonger son contrat avec le Barça mais avec une forte réduction de salaire.

Une nouvelle tuile pour Sergi Roberto. Éloigné des terrains depuis fin novembre à cause d’une rupture du tendon articulaire des ischio-jambiers, Sergi Roberto a rechuté. Le milieu polyvalent, qui aurait dû faire son retour contre Majorque, devra patienter jusqu’à la saison prochaine avant de rejouer avec le Barça, cette rechute l’écartant des terrains entre cinq ou six semaines selon Mundo Deportivo.

Sergi Roberto n’étant plus en odeur de sainteté chez les supporters catalans, cette blessure ne devrait pas arranger le cas de l’ultime buteur de la remontada auprès des socios.

Le timing est terrible pour l’international espagnol (11 sélections). En fin de contrat avec le Barça en juin prochain, Roberto était en passe de prolonger son bail, après des mois de négociations infructueuses et faute d'offres satisfaisantes ailleurs. Cette prolongation d’une saison, incluant une baisse de salaire de 60%, ne devrait toutefois pas être remise en cause par Barcelone selon SPORT, la direction catalane s'étant montrée sensible à la situation du joueur.

Sergi Roberto vit une saison cauchemardesque. Mis de côté à cause de sa blessure, le produit de la Masia n’est apparu qu’à 12 reprises toutes compétitions confondues cette saison. Outre cette blessure aux ischio, Sergi Roberto s’était déjà fracturé une côte en août et abîmé la cuisse, nécessitant une opération en décembre 2021.