Barça-Bayern: les larmes de Sergi Roberto dans le vestiaire, après la déroute et les sifflets

Le FC Barcelone s’est lourdement incliné 3-0 contre le Bayern Munich, lors de la première journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Sergi Roberto, en grande difficulté dans le match et pris à parti par le public, aurait fondu en larmes après la rencontre selon la presse espagnole.

Sergi Roberto vit des heures difficiles au FC Barcelone. L’international espagnole de 29 ans, formé à la Masia, est régulièrement pointé du doigt lors de mauvaises performances du club catalan. En grande difficulté face à Leroy Sané et Alphonso Davies mardi soir lors de la lourde défaite 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le milieu de terrain de formation a été utilisé en piston droit dans le 3-5-2 de Ronald Koeman.

Sifflé une bonne partie de la rencontre par le Camp Nou, le héros de la remontada face au Paris Saint-Germain a subi une bronca lors de sa sortie à la 59e minute. Selon les informations de AS, Sergi Roberto, abattu par la claque infligée à son équipe et par les sifflets de son public, aurait littéralement fondu en larmes dans le vestiaire après le match. Gerard Piqué et Sergio Busquets seraient venus le réconforter.

Un avenir finalement loin de la Catalogne?

Sergi Roberto est en fin de contrat à l’issue de la saison. S'il a bien accepté une baisse de salaire pour pouvoir prolonger son contrat avec son club formateur selon les journaux catalans, rien n’a encore été signé pour le moment. Ces sifflets auront peut-être fait naître le doute quant à sa continuité au Barça... Avec le FC Barcelone, il a disputé 308 matchs pour 12 buts et 37 passes décisives. En attendant, les hommes de Ronald Koeman tenteront de se racheter lundi soir contre Grenade au Camp Nou, lors de la cinquième journée du championnat d’Espagne.