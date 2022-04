Barça: Jordi Cruyff calme les rumeurs sur le mercato en raison du nouveau fair-play financier

À l’image du mercato hivernal, le FC Barcelone devrait être un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts cet été. Si de nombreux noms sont annoncés en Catalogne, Jordi Cruyff a tenu à tempérer ces rumeurs, en indiquant que rien ne sera fait avant d’en savoir plus sur le fair-play financier.

Robert Lewandowski, Erling Haaland, Lucas Hernandez... Autant de noms prestigieux annoncés sur les tablettes du FC Barcelone. Même si le club catalan souhaite démarrer un nouveau cycle en offrant à son entraineur Xavi un effectif plus complet, le deuxième de Liga doit prendre plusieurs paramètres en compte.

Surtout l’aspect financier, puisque toutes ces pistes coûtent cher. Un constat dont est parfaitement conscient le conseiller technique du club Jordi Cruyff. Dans des propos relayés par Cope, le dirigeant explique qu’il se concentrera sur le recrutement "lorsque nous serons plus clairs sur le fair-play (financier) pour voir ce qui est possible et ce qui ne l’est pas."

Rappelons que lors de ce mois d’avril, le Comité exécutif de l’UEFA a dévoilé les nouvelles règles du fair-play financier qui entreront en vigueur en juin prochain. Un nouveau format où les clubs seront autorisés à présenter un déficit plus important, tout en limitant la masse salariale.

"Trouver un équilibre dans toutes les lignes de l’équipe"

Même s’il a refusé de donner des noms, Cruyff est conscient que l’effectif a besoin de sang neuf afin d’être à nouveau compétitif en Ligue des champions, et espérer lutter pour le titre de champion d’Espagne à l'avenir: "Je pense que le plus important est de trouver un équilibre dans toutes les lignes de l’équipe."

Outre les futures arrivées, le Barça doit prendre en compte les joueurs qui arriveront en fin de contrat. Notamment Gavi (juin 2023) et Ousmane Dembélé (juin 2022) qui sont des titulaires à part entière dans l’esprit de Xavi. Un volet sur lequel les dirigeants vont se pencher: "Dans les semaines à venir, nous allons travailler sur la continuité des joueurs que nous avons", comme précisé par Cruyff.